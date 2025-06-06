قتلى وجرحى في صفوف الاحتلال جراء كمين في خانيونس

قالت وسائل إعلام عبرية، الجمعة، إن قوة من الجيش الإسرائيلي وقعت في كمين محكم بمنطقة خان يونس جنوبي قطاع غزة، أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الجنود، في حادثة وُصفت بأنها من أعنف الضربات التي تعرضت لها القوات الإسرائيلية خلال العملية الجارية في القطاع.

وبحسب التقارير الإسرائيلية، انهار مبنى خلال وجود قوة إسرائيلية داخله، ما أدى إلى سقوط قتلى وعدد من الجرحى لا يزالون عالقين تحت الأنقاض. وأفادت وسائل الإعلام العبرية بأن عمليات الإنقاذ لا تزال مستمرة في الموقع.

وأشارت التقارير إلى أنه تم نقل عدد من المصابين إلى مستشفيات داخل الأراضي المحتلة، حيث بثت مشاهد لمروحيات إخلاء طبي تقوم بنقل الجنود المصابين من شرق خان يونس إلى مستشفيات في مدينة بئر السبع، القريبة من موقع الكمين.

وذكرت منصة “حدشوت بزمان” الإسرائيلية أنه تم إخلاء عشرة جنود مصابين إلى المستشفيات، وسط تعتيم إعلامي جزئي تفرضه الرقابة العسكرية الإسرائيلية التي تمنع نشر التفاصيل الدقيقة حول العمليات في قطاع غزة.

وشهدت المنطقة، وفق شهود عيان، إطلاقًا مكثفًا لقنابل دخانية، في مؤشر واضح على تنفيذ عمليات إخلاء ميداني، حيث يستخدم الجيش الإسرائيلي عادة القنابل الدخانية للتغطية على تحركات قواته وإعاقة الرصد خلال الإجلاء الطبي.

ويأتي هذا الكمين في منطقة شمال خان يونس، وهي منطقة كثف جيش الاحتلال قصفه عليها خلال الأيام الماضية، حيث حاول التقدم ميدانيًا مساء الخميس في ظل مقاومة شرسة من الفصائل الفلسطينية.

المصدر: مواقع