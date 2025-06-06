الرئيس بري تعليقا على العدوان الإسرائيلي: موقفنا متطابق ومتبن لموقف رئيس الجمهورية والعدوانية الإسرائيلية تستهدف كل اللبنانيين وليس طائفة او منطقة

علق رئيس مجلس النواب نبيه بري على العدوان الإسرائيلي الذي استهدف محيط العاصمة بيروت وعين قانا : وقال : “الموقف حيال الإستباحة الإسرائيلية المتواصلة لسيادة لبنان ولقرارات الشرعية الدولية وآخرها العدوان الجوي الإسرائيلي الغاشم على محيط عاصمة لبنان كل لبنان بيروت في خاصرتها الجنوبية متطابق ومتبنٍ لموقف فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بكل المضامين الوطنية والسيادية ، والتي يجب أن تكون جامعة لكل اللبنانيين في مواجهة العدوانية الإسرائيلية التي لا تستهدف طائفة أو منطقة بعينها ، بل كل لبنان واللبنانيين وحتى العرب والمسلمين في أقدس مقدساتهم وشعائرهم الدينية عشية عيد الأضحى المبارك” .

وختم الرئيس بري :” قدرنا في كل أضحى أن نقدم الأضاحي دفاعاً عن لبنان وعن سيادته ولن يحول العدوان بيننا وبين أعيادنا “.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام