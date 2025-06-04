فيتنام تلغي “سياسة الطفلين” لمواجهة تراجع معدلات المواليد

أفادت وسائل إعلام رسمية بأن فيتنام ألغت سياسة راسخة تقضي بتحديد عدد الأطفال لكل أسرة بطفلين فقط.

وتندرج هذه الخطوة في إطار مواجهة فيتنام للانخفاض الكبير في معدلات المواليد.

وقالت وكالة أنباء فيتنام إن قرار عدد الأطفال أصبح الآن قرارا فرديا لكل زوجين، أي أنه بإمكان كل رجل وامرأة أن يقررا لوحدهما عدد الأطفال الراغبين بإنجابهم.

ووفق تقارير فإن فيتنام كانت تتبنى قانونا صدر عام 1988، كان يسمح بإنجاب طفل واحد أو طفلين فقط لكل أسرة.

وفي ديسمبر من العام الماضي، انخفض معدل الخصوبة الإجمالي في فيتنام إلى مستوى قياسي، الأمر الذي جعل وزارة الصحة تقترح تعديلا للقانون من شأنه أن يسمح للزوجين بتحديد عدد الأطفال، والفاصل الزمني بين الولادات.

المصدر: مواقع