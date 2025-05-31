إصابات بين الفلسطينيين باعتداءات للمستوطنين الصهاينة بالضفة المحتلة

أصيب عدد من الفلسطينيين مساء السبت في اعتداءات للمستوطنين الصهاينة في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “عشرات المستوطنين هاجموا بلدة دير دبوان من مدخلها الشرقي، وحاولوا اقتحامها، حيث تصدى الأهالي لهم، ما أدى لعدد من الإصابات الطفيفة في صفوف المواطنين”، وتابعت “كما اعتدى مستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء السبت على مواطنين بين بلدة نعلين وقرية قبيا، غرب رام الله”.

ولفتت المصادر الى ان “المستوطنين رعوا جمالهم بين منازل المواطنين في منطقة تجمع العوجا شمال مدينة أريحا، ما أدى إلى إتلاف أعلاف، كما أقدموا على تفريغ صهاريج مياه على الأرض، لحرمان المواطنين من الاستفادة منها”.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام