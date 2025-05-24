العدو الاسرائيلي يغلق المسجد الإبراهيمي بالضفة المحتلة

أقدمت قوات العدو الاسرائيلي على إغلاق المسجد الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل بالضفة المحتلة، مانعة المصلين وموظفي الأوقاف من الدخول إليه.

وشددت قوات العدو من إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد، ومنعت رفع الأذان فيه، في إطار سياسة تهويد الحرم الإبراهيمي وفرض السيطرة عليه.

وتأتي هذه الإجراءات تأتي ضمن سلسلة من الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال بحق المقدسات الإسلامية، في محاولة لفرض واقع جديد على الأرض، وتقويض الوجود الفلسطيني في البلدة القديمة من الخليل.

يُذكر أن المسجد الإبراهيمي يتعرض منذ سنوات لاعتداءات متكررة من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي والمستوطنين الصهاينة، حيث تم تقسيمه زمانياً ومكانياً، ومنع المسلمين من الوصول إليه في العديد من المناسبات الدينية.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام