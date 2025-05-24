مستوطنون صهاينة اقتحموا مدرسة ودمروا مزرعة في أريحا بالضفة المحتلة

دمر مستوطنون صهاينة السبت ممتلكات أحد المواطنين الفلسطينيين في تجمع عرب المليحات قرب المعرجات شمال غرب أريحا بالضفة الغربية الفلسطينية المحتلة، كما اقتحموا مدرسة عرب الكعابنة الأساسية شمالًا.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “المستوطنين دمروا بركس أغنام تبلغ مساحته نحو 200 متر مربع، يعود للمواطن إبراهيم علي سليمان، كما قاموا بتدمير خزان مياه يستخدم لأغراض الشرب وتربية المواشي”، وأشارت إلى أن “هذه الاعتداءات تأتي في سياق متكرر من الهجمات التي تنفذها مجموعات المستعمرين، بتواطؤ واضح من سلطات الاحتلال، بهدف الضغط على السكان للرحيل عن أراضيهم”.

من جهة ثانية، قالت المصادر إن “الصهاينة اقتحموا السبت مدرسة عرب الكعابنة الأساسية في منطقة المعرجات شمال أريحا”، ولفتت الى ان “مجموعة من المستعمرين بحماية جيش الاحتلال اقتحمت المدرسة وأرهبت الطلاب”، واشارت الى ان “هذه الاعتداءات تشكل مصدر رعب للأهالي والأطفال ما يؤثر على البيئة التعليمية ومستوى الأمان في المؤسسات التعليمية”.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام