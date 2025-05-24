الجيش اللبناني: عمليات دهم وتوقيف العديد من المطلوبين في عدة مناطق

أعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها السبت عن عمليات دهم وتوقيف العديد من المطلوبين في عدة مناطق لبنانية.

وقال البيان إنه “ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، دهمت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين وأوقفت 32 شخصًا وفقًا لما يلي:

• دهم منازل مطلوبين في مناطق قب الياس – زحلة وعيتيت – صور وعين عرب والبيرة والرفيد – راشيا، وتوقيف 23 شخصًا كونهم مطلوب توقيفهم بجرم إطلاق النار، وضبط كمية من المخدرات والأسلحة والذخائر الحربية في حوزتهم.

• دهم منازل مطلوبين في منطقة بعلبك وتوقيف 8 مواطنين كونهم مطلوب توقيفهم بجرم إطلاق النار، وضبط كمية من المخدرات والأسلحة والذخائر الحربية في حوزتهم.

• دهم منزل المواطن (ا.ح.) في بلدة عرسال – بعلبك وتوقيفه كونه مطلوبًا بجرم المشاركة في أعمال التهريب، وضبط كمية من الأسلحة والذخائر الحربية في حوزته”.

واضاف البيان “أوقفت وحدة أخرى من الجيش 4 أشخاص وفقًا لما يلي:

• توقيف السوريَّين (ا.ا.) و(ع.ا.) عند حاجز حربتا – بعلبك لتجولهما دون أوراق قانونية.

• توقيف المواطنَين (ع.م.) و(ط.ش.) عند حاجز الخردلي – مرجعيون لحيازتهما كمية من الأسلحة والذخائر الحربية.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام