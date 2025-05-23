عناوين واسرار الصّحف الصادرة اليوم الجمعة 23-05-2025

العناوين

النهار:

– سوريا أرض الفرص

الاخبار:

– عباس في لبنان: ولّى زمن السلاح!

– تلطٍّ إسرائيلي خلف معاداة السامية | حادثة واشنطن تقرع الجرس: الإبادة ليست بلا عواقب

– القطاع الغربي: تصويت «عن بُعد» في مربّع الركام الأكبر

– العدو يواكب الانتخابات

نداء الوطن:

– جزين أم المعارك وأهلها أمام استحقاق تاريخي: التغيير أو القوقعة

اللواء:

– فلتان عدواني إسرائيلي واسع يضع الضمانات الإنتخابية على المحك!

– تفاهم يظلل محادثات عباس مع برّي وسلام.. وأول اجتماع للجنة اللبنانية – الفلسطينية حول السلاح

الشرق:

– طفل من دون رأس

– إجماع رسمي حول السلاح الفلسطيني.. والاعتداءات الإسرائيلية تهدّد الانتخابات جنوباً

الجمهورية:

– السلاح الفلسطيني أمام اللجنة العسكرية

– بري للجنوبيين: اقترعوا بكثافة

الديار:

– تصعيد «اسرائيلي» يسبق الانتخابات البلدية جنوباً

– «تسونامي» مرتقب للثنائي «وام المعارك» مسيحيا في جزين

– قناة مفتوحة بين بعبدا وحزب الله… واسئلة حول السلاح الفلسطيني

البناء:

– واشنطن: أستاذ جامعي أميركي يقتل موظفين في سفارة الكيان… وقلق من العنف

– صواريخ اليمن تقلق الكيان وبن غوريون أقفل 3 مرات… والحوثي: اليمن لا يُردع

– غداً آخر مراحل الانتخابات البلدية والجنوب يستعدّ لتثبيت درع المقاومة والثنائي

الاسرار

النهار:

– تبين في التحقيقات ان توقف العمل في الملعب الأولمبي في ضبيه لم يكن اهمال ولا سوء ادارة ولا اهداراً للمال العام، اذ ان الدولة لم تف بتعهداتها المالية تجاه الشركة المنفذة التى تعهدت باكمال الأعمال فور تحويل المبلغ المستحق لها والذي يبلغ نحو 5 ملايين دولار.

– ترفض والدة أحد الوزراء تقبل مراجعات وشكاوى وتقول للمتصلين بها ان يتدبروا امورهم معه لأنها لا تتدخل في عمله الوزاري.

– نجح محام في التوصل الى فوز مجلس بلدي بالتزكية في قضاء النبطية وحقق ما عجزت عنه جهات حزبية.

– ردد قيادي في “تيار المستقبل” انه لم يتم الطلب من اي في بيروت او غيرها من المناطق التحدث باسم الرئيس سعد الحريري وقواعده وخصوصا في العاصمة.

– ملحقة ديبلوماسية ناشطة في سفارة غربية كبرى تستعد للمغادرة في الاسبوعين المقبلين.

– صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب “القوات اللبنانية” رد على ما ورد في “اسرار الآلهة” امس عن “أن ما يزيد على صوت من نحو 3000 لائحه القوات اللبنانية البلدية ّ مقترع شيعي صب في مصلحة في زحلة. والحقيقة أن الرقم الفعلي للمقترعين من أبناء الطائفة الشيعية الكريمة الذين صوتواللائحة القوات البلدية هو بحدود 100 صوت فقط، فاقتضى التوضيح

نداء الوطن:

– بعدما كشفت “نداء الوطن” عن “العشاء المستتر” ليل أمس بين جبران باسيل وطوني فرنجيه لوحظ أن الجانبين تعمّدا حتى تاريخه عدم إصدار أي بيان أو توضيح لدواعي هذا اللقاء.

– تجزم مصادِر جزينية بأن أحد المتمولين المحسوب على “التيار الوطني الحر”، يقوم بتمويل حملة إعلامية ضد اللائحة المنافِسة، وقد بلغت الحملة مستوى التشهير. وتم رصد ذلك في أكثر من وسيلة إعلامية وبعض قيادات الصف الأول فيه.

– تستمر القطيعة بين الجمهورية الإيرانية والنظام السوري الجديد، وكان لافتاً ما أعلنه وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي من أنه لا توجد علاقات بين إيران وسوريا، و”نحن لسنا متعجلين لإقامة العلاقات

اللواء:

همس

– يخشى مراقبون من ربط مصير السلاح غير اللبناني بتقدم المفاوضات المتوقعة بعد انتهاء حرب غزة.

غمز

– يتردد أن موفدة دولية، لم تُبدِ ارتياحاً للمحادثات الأخيرة التي جرت مع بعض المسؤولين الذين التقتهم..

لغز

– تردَّد أن خلافاً مستحكماً حول التشكيلات الدبلوماسية، لجهة سعي جهة حزبية تعيين مقرب منها سفيراً في دولة أوروبية صديقة..

الجمهورية:

– يتبرع أحد النواب بخدمات مجانية لأحد الاحزاب على أمل أن يجد لنفسه حظاً على لائحته في الإنتخابات النيابية المقبلة على رغم من استحالة الأمر.

– تعتمد إحدى الجهات سياسة »كل يوم إشاعة«، فإذا لم تنجح ّ واحدة قد تمر واحدة أخرى من دون جدوى.

– أكد مسؤول سياسي أن أحد الاحزاب المسيحية المعتدلة صنع حضوراً مميزاً في استحقاق داخلي الأمر الذي يوحي بأنه سيكون لديه تأثير كبير في استحقاق آخر

البناء:

خفايا

– قال مصدر دبلوماسي أوروبي رافق مفاوضات الملف النووي الإيراني في عام 2015 إن الغرب وفي مقدّمته أميركا أمام خيارات مغلقة بالنسبة لفرضيّة الحرب قياساً بما فعلته أميركا عبر قبول وقف إطلاق النار مع اليمن والتسليم باستحالة تغيير معادلات القوة مع حلفاء إيران، فكيف بإيران إذاً؟ أما خيار العقوبات فقد تمّ اختباره طويلاً والنتيجة أنه لا تغيير في موقف إيران بل تغيير في مقدراتها والعودة الغربية للتفاوض من موقع أضعف. فإيران في أول التفاوض لم تكن تملك لا تخصيبها لليورانيوم ولا برنامجاً صاروخياً عملاقاً وكل ما بنته تمّ في ظل العقوبات وتعليق المفاوضات، ولذلك فالخيار الإلزامي هو التوصل إلى اتفاق من خلال السعي إلى أفضل الممكن ومعرفة الخطوط الحمر الإيرانية الحقيقية التي تقبل إيران العودة للعقوبات دفاعاً عنها والخطوط الحمر التفاوضية التي تتمسك بها إيران، لكنها مستعدة للتفاوض عليها تفادياً للعودة إلى العقوبات.

كواليس

– يعتقد خبراء أمنيون أنه بمعزل عن مواقف الإدانة التي صدرت حول عملية واشنطن واتهامات الإرهاب والعداء للسامية، فإن ما تجب ملاحظته هو أن منع الحراك الناشط لتأييد فلسطين شكّل أحد أسباب البحث بين الناشطين عن شكل آخر للتأثير في مسار حرب غزة وإن صمت العالم وقيامه بتطبيق معايير مزدوجة بين الإنسان الفلسطيني وحياته وقتله وبين مَن سقطوا في 7 اكتوبر وتمييزه بين أسرى الكيان والأسرى الفلسطينيين وإقفال أبواب الحل السياسيّ للقضية الفلسطينية والإجماع الغربي على تصفية المقاومة الفلسطينية، كلها عوامل تعيد التذكير بمشهد السبعينيات الذي يظنّ الغرب أنه تخطاه، لكنه عائد إليه بقدميه وهو مشهد تشكل عمليّة واشنطن عينة صغيرة منه إذا ما قورنت بخطف الطائرات والتفجيرات.

المصدر: صحف