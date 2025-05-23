فنلندا تستدعي سفير كيان العدو على خلفية إطلاق النار على وفد دبلوماسي بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 23 2025 - 12:20

فنلندا تستدعي سفير كيان العدو على خلفية إطلاق النار على وفد دبلوماسي بالضفة المحتلة

منذ 43 mins 23 May، 2025
علم فنلندا
أخبار دولية - فنلندا

استدعت وزارة الخارجية في فنلندا الجمعة سفير كيان العدو الإسرائيلي، على خلفية إطلاق جيش العدو النار على 35 دبلوماسيا دوليا في جنين بالضفة الغربية الفلسطينية المحتلة يوم الأربعاء.

ووصفت وزيرة الخارجية الفنلندية إلينا فالتونين في تصريح لها إطلاق جيش العدو النار على الدبلوماسيين في جنين المحتلة بأنه “حادث خطير ويستوجب الإدانة”.

وأوضحت فالتونين أن “بلادها طلبت توضيحاً من تل أبيب بشأن هذه الحادثة، واستدعت السفير الإسرائيلي في هلسنكي إلى وزارة الخارجية”.

وأشارت وزارة الخارجية الفنلندية في بيان لها إلى “أنها أعربت عن قلقها إزاء الوضع الإنساني السائد في قطاع غزة خلال الاجتماع مع السفير الإسرائيلي”.

المصدر: وكالة وفا

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