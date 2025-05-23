حيدر: لتعزيز اليد العاملة اللبنانية في قطاع الشحن

استقبل وزير العمل في الحكومة اللبنانية محمد حيدر الجمعة وفدا من “نقابات اصحاب الشاحنات” في لبنان، اطلعه على مشاكل القطاع وسبل المعالجة خصوصا فيما خص السائقين الاجانب.

وأكد حيدر للوفد على “ضرورة تعزيز اليد العاملة اللبنانية وتدريبها في قطاع الشحن، وكذلك ضرورة وضع آلية مشتركة بين الوزارة والنقابات لهذه الغاية”.

كما استقبل الوزير حيدر “لجنة الانقاذ الدولية”، وهي منظمة غير حكومية دولية مسجلة في لبنان وتعمل في المجال الانساني ومساعدة الاشخاص الأكثر ضعفاً في لبنان ومن ضمن عملها ايضا حماية الأطفال.

والتتقى حيدر “العمل القنصل الفخري لجمهورية أوغندا” في لبنان محمد خضر حسن.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام