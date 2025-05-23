الجنوب يتحضر للعرس الانتخابي غداً متحدياً العدوان الصهيوني… ومزيدٌ من البلديات تلتحق بقطار التزكية

أشرفت وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية صباح اليوم الجمعة على تسليم صناديق الاقتراع في محافظتي النبطية والجنوب الى رؤساء الأقلام ومساعديهم بإشراف المحافظين والقائمقامين وبمواكبة أمنية مشددة. ولم يؤثر العدوان الصهيوني ليل الخميس على اقبال رؤساء الاقلام لاستلام صناديق الاقتراع وتحديداً في اقضية النبطية وصور وبنت جبيل التي سجلت العدد الأكبر من الغارات المعادية. كيف تفاعل اهالي الجنوب مع هذا العدوان، عن الاجراءات الادارية المواكبة للعرس الانتخابي المنتظر غداً، معنا مراسل المنار علي شبيب.

أما بالنسبة للمشهد الانتخابي في قرى قضاء بنت جبيل، فهو بحسب ما أكد مراسل المنار هاشم السيد حسن يطغى عليه طابع التزكية بشكل عام، حيث فازت 17 بلدية من أصل 36 بلدية في هذا القضاء فيما من المرجح أن يرتفع هذا العدد إلى ما فوق العشرين بلدية إذا نجحت الاتصالات والتوافقات في بعض القرى لتحقيق ذلك. وعن المزيد من التفاصيل عن المشهد الانتخابي في قضاء بنت جبيل، معنا المراسل هاشم السيد حسن.

ومن قضاء حاصبيا، الذي تقع قراه على الحدود مع فلسطين المحتلة، أعلن مراسل المنار ماهر قمر أن التحضيرات اللوجستية أنجرت منذ ساعات الصباح الأولى حيث تمّ تسليم صناديق الاقتراع إلى رؤساء الأقلام في قائمقامية مرجعيون وفي قائمقامية حاصبيا. وفي ما يلي تقرير من المراسل عن الأجواء الانتخابية وآراء الناس هناك وتفاعلها مع الاستحقاق البلدي.

وبالأرقام.. نطلع على المشهد الانتخابي في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية عشية الانتخابات البلدية والاختيارية في التقرير التالي.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها قناة المنار فإن عدد البلدات التي فازت مجالسها البلدية بالتزكية في محافظتي الجنوب والنبطية بلغ حتى الساعة 96 بلدة ، موزعة بحسب الأقضية على الشكل التالي :

جزين 13 بلدة

صور 30 بلدة

صيدا 12 بلدة

النبطية 11 بلدات

بنت جبيل 16 بلدة

حاصبيا 3 بلدات

مرجعيون 11 بلدة

المصدر: موقع المنار