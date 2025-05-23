العدو الإسرائيلي نفذ حملة دهم واعتقال بالضفة المحتلة

نفذت قوات العدو الاسرائيلي يوم الجمعة حملة دهم واعتقال في مناطق مختلفة من الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.

وبالسياق، قالت مصادر فلسطينية إن “قوات العدو اعتقلت شابا من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم”، وأضافت أن “قوات الاحتلال اعتقلت محمد جهاد طقاطقة (26 عاما)، بعد دهم منزل والده وتفتيشه”.

ولفتت المصادر الى ان “قوات الاحتلال اقتحمت أحياء عدة في مدنية نابلس، وداهمت عددا من المنازل ومحلا تجاريا”، وأفادت بأن “الاحتلال اقتحم أحياء عصيرة، وتل، ومنطقة الطور، والمخفية ورفيديا، وداهم عددا من المنازل، وقاموا بتفتيشها والعبث بمحتوياتها”، وأضافت أن “جنود الاحتلال خلعوا بوابة محل تجاري للأدوات الزراعية في المجمع الشرقي، قبل مداهمته وتفتيشه”.

وأشارت المصادر الى ان “قوات الاحتلال الاسرائيلي اعتقلت فجر الجمعة 5 مواطنين من بلدة برقين غرب جنين، بينهم شقيقان ووالدهما”، واضافت ان “قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وداهمت منزل المحرر سلطان خلوف، واعتقلت والده واثنين من أشقاءه”، وتابعت “كما اعتقلت كلا من: خالد عاصي، وعنان درويش عاصي، بعد مداهمة منزليهما، فيما داهمت قوات للاحتلال عدداً من منازل البلدة وفتشتها”.

واوضحت المصادر ان “قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت عدة أحياء في مدينة الخليل، وبلدة دير سامت جنوب غرب الخليل، وفتشت عدة منازل”، وأفادت أن “قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء في مدينة الخليل وداهمت منزل المعتقل عمر اعبيد، وماهر عبيد، وداود أبو زعنونة، وفتشت مخازن وأراضي مجاورة لمنازل المواطنين في منطقة عصا غرب المدينة”، وتابعت “كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة دير سامت جنوب غرب الخليل، وفتشت عدة منازل وعبثت بمحتوياتها”.

المصدر: وكالة وفا