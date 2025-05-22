الشيخ قاسم لأهالي الجنوب: كثّفوا مشاركتكم في الانتخابات ليكون الفوز صاخبا

وجه الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم رسالة مساء الخميس إلى أهل جنوب لبنان حول الانتخابات البلدية والاختيارية التي تجري السبت المقبل.
وقال الشيخ قاسم “يا أهلنا في الجنوب اللبناني المقاوم، قدَّمتم أعظم التضحيات ونموذجاً للصمود الأسطوري في مواجهة العدوان الإسرائيلي لعقود خلت وآخرها في إسناد طوفان غزة ومعركة أولي البأس وما بعدها وأثبتُّم أنكم أهل العزة والسيادة وتحرير الأرض”، وتابع “أعدتُم إعمار الجنوب بعد تحرير عام 2000، ومرة أخرى بعد عدوان تموز 2006 والآن سبقتم الدولة والمسؤولين في العودة إلى أرضكم”، واضاف “تحدَّيتم المخاطر وقدَّمتم التضحيات لتستعيدوا أرضكم ووطنكم بثباتٍ وشجاعةِ وتوكُّلٍ على الله تعالى”.
ولفت الشيخ قاسم الى ان “استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية يأتي هذا العام كتَحدٍّ من تحديات الصمود وقوة الموقف والتمسُّك بالأرض وإعمارها بأهلها وبساتينها وبيوتها وكلِّ أسباب الحياة فيها”، وتابع “كلُّ المراهنين مع العدوان الإسرائيلي ينتظرون النتائج”، واوضح “نحن لا نُخاطبُكم لتحقِّقوا الفوز في الانتخابات، فأنتم فائزون بإذن الله تعالى، بتكاتفكم والتفافكم حول حركة أمل وحزب الله ودعمِكم للوائح التنمية والوفاء ودعمِكُم للمقاومة بل أنتم المقاومة”، واضاف “نحن نُخاطِبُكم لتُكثِّفوا حضوركم ومشاركتكم في الانتخابات، ليكون الفوز صاخبا”.
واكد الشيخ قاسم “لن نفرِّط بحبَّة تراب واحدة من جنوبنا المعطاء، ولن نقبلَ ببقاء الاحتلال الاسرائيلي على أي شبرٍ من أرضنا ووطننا”، وتابع “إن مشاركتكم الكثيفة في الانتخابات البلدية والاختيارية جزءٌ من إعادة الإعمار التي سنواكبها مع البلديات المنتخبة، ومع الدولة اللبنانية التي يجب أن تتحمَّل مسؤوليتها”، ولفت الى ان “استعادةَ أرض الجنوب وإعمارها وإعمار كل ما تهدَّم في لبنان جزءٌ لا يتجزأ من الوفاء لدماء الشهداء وعلى رأسهم سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله (رض) والجرحى والأسرى الذين سنعمل على استعادتهم”.
وختم الشيخ قاسم بالقول: “تحيَّة لكم يا أشرف الناس وأوفى الناس وأعظم الناس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.
المصدر: موقع المنار