الشيخ قاسم لأهالي الجنوب: كثّفوا مشاركتكم في الانتخابات ليكون الفوز صاخبا

وجه الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم رسالة مساء الخميس إلى أهل جنوب لبنان ‏حول الانتخابات البلدية ‏والاختيارية التي تجري السبت المقبل.

وقال الشيخ قاسم “يا أهلنا في الجنوب اللبناني المقاوم، قدَّمتم أعظم التضحيات ونموذجاً للصمود الأسطوري في مواجهة العدوان ‏الإسرائيلي لعقود خلت ‏وآخرها في إسناد طوفان غزة ومعركة أولي البأس ‏وما بعدها وأثبتُّم أنكم أهل العزة والسيادة وتحرير ‏الأرض”، وتابع “أعدتُم إعمار الجنوب بعد تحرير عام 2000، ومرة أخرى بعد عدوان ‏تموز 2006 والآن سبقتم الدولة ‏والمسؤولين في العودة إلى أرضكم”، واضاف “‏تحدَّيتم المخاطر وقدَّمتم التضحيات لتستعيدوا أرضكم ووطنكم ‏بثباتٍ ‏وشجاعةِ وتوكُّلٍ على الله تعالى”.

ولفت الشيخ قاسم الى ان “استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية يأتي هذا العام كتَحدٍّ من تحديات ‏الصمود وقوة الموقف ‏والتمسُّك بالأرض وإعمارها بأهلها وبساتينها ‏وبيوتها وكلِّ أسباب الحياة فيها”، وتابع “كلُّ المراهنين مع العدوان ‏الإسرائيلي ‏ينتظرون النتائج”، واوضح “نحن لا نُخاطبُكم لتحقِّقوا الفوز في الانتخابات، فأنتم فائزون بإذن الله ‏تعالى، بتكاتفكم والتفافكم حول ‏حركة أمل وحزب الله ودعمِكم للوائح ‏التنمية والوفاء ودعمِكُم للمقاومة بل أنتم المقاومة”، واضاف “نحن ‏نُخاطِبُكم لتُكثِّفوا ‏حضوركم ومشاركتكم في الانتخابات، ليكون الفوز صاخبا”.

واكد الشيخ قاسم “لن نفرِّط بحبَّة تراب واحدة من جنوبنا المعطاء، ولن نقبلَ ببقاء الاحتلال ‏الاسرائيلي على أي شبرٍ من ‏أرضنا ووطننا”، وتابع “إن مشاركتكم الكثيفة في ‏الانتخابات البلدية والاختيارية جزءٌ من إعادة الإعمار التي ‏سنواكبها مع ‏البلديات المنتخبة، ومع الدولة اللبنانية التي يجب أن تتحمَّل مسؤوليتها”، ولفت الى ان “‏استعادةَ أرض ‏الجنوب وإعمارها وإعمار كل ما تهدَّم في لبنان جزءٌ لا ‏يتجزأ من الوفاء لدماء الشهداء وعلى رأسهم ‏سيد شهداء الأمة السيد حسن ‏نصر الله (رض) والجرحى والأسرى الذين سنعمل على استعادتهم”.

وختم الشيخ قاسم بالقول: “تحيَّة لكم يا أشرف الناس وأوفى الناس وأعظم الناس، والسلام عليكم ‏ورحمة الله وبركاته”.

المصدر: موقع المنار