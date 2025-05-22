المفتي قبلان: الحل فقط بالمقاومة وشراكتها الوطنية مع الجيش اللبناني

أصدر “المفتي الجعفري الممتاز” في لبنان الشيخ أحمد قبلان بيانا مساء الخميس موجها “إلى أصحاب الدولة والسيادة ولوائح احتكار السلاح”.

وسأل المفتي قبلان “أين الدولة والنديّة والقوة الوطنية والدفاع عن السيادة اللبنانية في وجه موجة الغارات الصهيونية الإرهابية؟ أم أن الجنوب والبقاع ليسا من لبنان أو أنّ الجرأة الوطنية ممنوعة؟”.

وتابع المفتي قبلان “بكل صراحة، بيانات التنديد هروب من وجه الحقيقة وإقرار بالهزيمة واستسلام وطني”، واضاف “على الأقل لا بد من رد سياسي وخيارات وطنية مزلزلة، إلا أنّ شيئاً من هذا غير موجود”.

واكد المفتي قبلان ان “الحل فقط وفقط بالمقاومة ومشروعها وشراكتها الوطنية مع الجيش اللبناني المستعد للتضحية بكل غالٍ ونفيس”، واضاف “دعونا من دعاية الوطنية وهزلية حصر السلاح لأن اللعبة الدولية تريد تصفية سيادة لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام