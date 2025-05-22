رئيس تشيلي: “إسرائيل” تقوم بتطهير عرقي في غزة

أكد رئيس تشيلي غابريل بوريك ان “الحكومة الإسرائيلية تقوم بتطهير عرقي في قطاع غزة”.

وقال بوريك في حديث له الخميس إن “الحكومة الإسرائيلية تقوم بتطهير عرقي في غزة ووصل الأمر إلى حد أن آلاف الأطفال قد يموتون في الساعات القادمة لأن إسرائيل لا تسمح بدخول المساعدات الإنسانية”.

وأضاف بوريك “الذين يقومون بهذا ومن يغضون الطرف عنه، مجرمو حرب وستحاسبهم الإنسانية بطريقة أو بأخرى وتمارس تشيلي الضغوط اللازمة على جميع المنابر لوضع حد لهذه الوحشية”.

من جانبه، أدان وزير الخارجية التشيلي ألبيرتو فان كلافرين اعتداءات الجيش الإسرائيلي على غزة.

وتوجه كلافرين بالنداء إلى المجتمع الدولي، قائلًا “ندين الهجمات العشوائية الخطيرة والمتكررة التي تشنها القوات الإسرائيلية ضد المدنيين في غزة واستمرار عرقلة المساعدات الإنسانية ويجب على المجتمع الدولي أن يتحرك فورًا لوقف هذه الوحشية”.

ويواصل العدو الإسرائيلي سياسة تجويع ممنهج لنحو 2.4 مليون فلسطيني بغزة، عبر إغلاق المعابر بوجه المساعدات المتكدسة على الحدود منذ 2 مارس/آذار الماضي، ما أدخل القطاع مرحلة المجاعة وأودى بحياة كثيرين.

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد استأنف فجر 18 آذار/مارس 2025، عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، إلا أن الاحتلال خرق بنود الاتفاق طوال فترة التهدئة.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام