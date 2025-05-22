سلام دان الاعتداءات الاسرائيلية: لن تُثني الدولة عن التزامها بالاستحقاق الانتخابي وحماية لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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May 22 2025 - 22:08

سلام دان الاعتداءات الاسرائيلية: لن تُثني الدولة عن التزامها بالاستحقاق الانتخابي وحماية لبنان

منذ 17 mins 22 May، 2025
نواف سلام
لبنان

دان رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان والتي تأتي في توقيت خطير قبيل الانتخابات البلدية في الجنوب.

واكد سلام في حديث له مساء الخميس أن “هذه الانتهاكات لن تُثني الدولة عن التزامها بالاستحقاق الانتخابي وحماية لبنان واللبنانيين”.

وطالب سلام “بممارسة المزيد من الضغط الدولي على إسرائيل لوقف اعتداءاتها فورا والانسحاب الكامل التزاماً باتفاق ترتيبات وقف الاعمال العدائية وتطبيق القرار ١٧٠١”.

يذكر ان طيران العدو الاسرائيلي اعتدى الخميس على مبنى سكني في بلدة تول الجنوبية، كما اعتدى على عدة مناطق اخرى في الجنوب والبقاع.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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