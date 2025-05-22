رئيس السلطة الفلسطينية يواصل زيارته الرسمية إلى لبنان ويلتقي رئيسي البرلمان والحكومة

في ثاني أيام زيارته الرسمية إلى لبنان، استقبل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والوفد المرافق له في مقر عين التينة. تناول اللقاء تطورات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، إضافة إلى العلاقات اللبنانية – الفلسطينية.

كما بحث الطرفان أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات اللبنانية، وما تم التوصل إليه من اتفاقات ومباحثات مع الجانب اللبناني حول هذه القضية.

وفي إطار الزيارة، توجه عباس والوفد المرافق إلى السراي الحكومي، حيث عقد لقاء مع رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام. تبع ذلك اجتماع أمني ناقش الجهود المستمرة لتعزيز الاستقرار والأمن في لبنان، وضمان احترام سيادة الدولة اللبنانية على جميع أراضيها، بما في ذلك المخيمات الفلسطينية، وفق بيان صادر عن إعلام السراي الحكومي.

وأكد اللقاء على ضرورة إنهاء المظاهر المسلحة خارج إطار الدولة، والعمل على إقفال ملف السلاح الفلسطيني خارج وداخل المخيمات الفلسطينية.

كما شدد الطرفان على أهمية وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، ورفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.

المصدر: موقع المنار