ناصر الدين من سويسرا: لإعطاء الأولوية لرعاية الأمراض غير المعدية وفي مقدمها السرطان

دعا وزير الصحة العامة في الحكومة اللبنانية ركان ناصر الدين إلى “تعزيز الإلتزام المشترك بإعطاء الأولوية لرعاية الأمراض غير المعدية وفي مقدمها السرطان”، لافتا إلى “ضرورة تعزيز الشراكات وتعبئة الموارد لتخفيف عبء هذه الأمراض وحماية صحة المجتمعات”.

كلام ناصر الدين جاء خلال مشاركته في مؤتمر للإتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على هامش انعقاد جمعية الصحة العالمية الثامنة والسبعين في جنيف، والذي تمحور حول رعاية المصابين بالأمراض غير المعدية التي تتسبب بأكثر من 74 % من الوفيات عالميا.

وقال ناصر الدين إن “التحدي الكبير الذي يواجهه لبنان ونظامه الصحي نتيجة ارتفاع الإصابات بمرض السرطان”، واكد أن “الأمراض غير المعدية ولا سيما السرطان تمثل عبئا كبيرا على الصحة العامة”، واوضح أنه “وفقا لأحدث الإحصاءات الوطنية، فإن مرض السرطان يُعدّ من بين الأسباب الرئيسية للوفاة، حيث تُعتبر سرطانات الرئة والثدي والقولون الأكثر شيوعا”، ولفت الى ان “الوضع يتفاقم تحت وطأة الأزمة الاجتماعية والاقتصادية المستمرة، والحرب الأخيرة على لبنان وارتفاع عدد النازحين قسرا عن بلداتهم وقراهم إضافة إلى النازحين من دول مجاورة”.

وذكّر ناصر الدين “بالاستراتيجية الوطنية للصحة من خطط لتفعيل العلاجات من مرض السرطان وتأمين الدواء والتمويل”، وشدد على أن “الوقاية تأتي في صميم الجهود المبذولة”، لافتا إلى أن “العمل يتركز حاليا على إجراءات مكافحة التبغ وفرض الضرائب اللازمة بما يتماشى مع التزام لبنان بالاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ(FCTC) “.

من جهة ثانية، واصل وزير الصحة عقد اللقاءات الهادفة إلى تعزيز النظام الصحي اللبناني، وعقد في هذا المجال، اجتماعات مع عدد من وزراء الصحة في عدة دول وجرى البحث في سبل التعاون المشترك.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام