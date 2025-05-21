ناصر الدين من جنيف: لبنان رغم الصعوبات يبقى ملتزما بتحقيق إصلاحات في نظامه الصحي

أكد وزير الصحة العامة في الحكومة اللبنانية ركان ناصر الدين أن “لبنان الذي يواجه تحديات هائلة لا يمكنه تخطيها بمفرده”، واشار الى أن “لبنان ورغم ما يمر به من صعوبات، يبقى ثابتًا في التزامه بتحقيق إصلاحات في نظامه الصحي وتأمين تغطية صحية شاملة”.

كلام ناصر الدين جاء خلال إلقائه كلمة لبنان في اجتماعات جمعية الصحة العالمية الثامنة والسبعين في جنيف، وأكد ناصر الدين أن “الحرب الأخيرة فرضت على النظام الصحي في لبنان وبناه التحتية أعباء جسيمة أضيفت إلى الأعباء المتراكمة الناتجة عن تراكم الأزمات، ولا سيما الأزمة المالية والإقتصادية التي انفجرت قبل بضع سنوات ولا تزال مستمرة”، وقال إن “الأزمات الأخيرة طرحت الحاجة الكبيرة والملحة لإعادة بناء المرافق الصحية وتعزيز قدرات إعادة التأهيل وتأمين العلاجات المتواصلة وأنظمة رعاية الصحة النفسية لمواطنينا، في ما يشكل عناصر ضرورية لسلوك درب التعافي”.

وتابع ناصر الدين “رغم كل الصعوبات التي يمر بها لبنان، يبقى بلدنا واحدًا من أكثر البلدان إستضافة للاجئين على أرضه بالنسبة إلى عدد السكان”، واضاف “لكن الدعم الدولي الذي ساند بشكل جزئي هذه الفئات الهشة، تقلص إلى حد كبير في السنوات الأخيرة، مما ألقى الأعباء الهائلة على النظام الصحي اللبناني. وانطلاقا من ذلك، باتت قدرة هذا النظام في تأمين الرعاية الصحية العادلة لكل الموجودين على الأراضي اللبنانية مهددة بشكل جدي نظرًا لضعف الموارد”.

واكد أن “لبنان يبقى ثابتًا في التزامه بتحقيق إصلاحات في نظامه الصحي وتأمين تغطية صحية شاملة. ولكنه لن يكون قادرًا وحده على مواجهة هذه التحديات. فالدول على غرار لبنان، التي ينعكس عليها غياب الاستقرار الإقليمي بشكل كبير ويؤدي إلى زيادة أعبائها الإنسانية بشكل كبير، من المفترض أن تبقى في أولوية اهتمامات الأجندة الصحية العالمية. وإننا وإدراكًا منا لحجم التحديات المالية التي تواجهها المنظمات العالمية ومن بينها منظمة الصحة العالمية، ندعو شركاءنا العالميين إلى إعلاء روح التضامن ومساندة منظمات مثل منظمة الصحة العالمية ودول مثل لبنان للحفاظ على أنظمة صحية مرنة، تؤمن الحاجات الصحية الملحة فلا يبقى أحد من دون رعاية”.

من جهة ثانية، عقد ناصر الدين سلسلة لقاءات من وزراء صحة في عدة دول، بحث خلالها سبل التعاون وتفعيل العلاقات المشتركة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام