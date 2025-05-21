“العمليات الحكومية بغزة”: الترويج الإسرائيلي حول فتح المعابر وإدخال المساعدات عارعن الصحة

قالت “غرفة العمليات الحكومية للطوارئ في المحافظات الجنوبية بغزة” إن “ما تروّج له إسرائيل بشأن فتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية عارٍ تمامًا عن الصحة، حيث إغلاقها مستمر لليوم الثالث والثمانين على التوالي، في ظل تصاعد جرائم الإبادة الجماعية”.

وأدانت الغرفة في بيان لها الأربعاء “استمرار إغلاق المعابر رغم ادعاءات الاحتلال قبل أيام بالسماح بتدفق المساعدات الإنسانية والطبية”، وأشارت إلى أن “جميع الشاحنات ما زالت عالقة ولم يُسمح لها بالدخول حتى الآن”، وأضافت أن “هذه المماطلة تبدو متعمدة، في إطار التمهيد لتنفيذ خطة إسرائيلية جديدة تهدف إلى تحييد المؤسسات الأممية العاملة في المجال الإنساني، والعمل على عسكرة المساعدات”.

وأشارت الغرفة إلى أن “عدداً من الشركات اللوجستية بدأت بالفعل بالتواصل مع المؤسسات الإنسانية وعرضت تقديم خدماتها لنقل المساعدات إلى داخل القطاع على أن تتسلمها جهات محددة مقابل تكلفة باهظة تتجاوز 130 ألف شيكل لكل شاحنة”، ودعت “المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة إلى التدخل العاجل لإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة بشكل دائم ووقف حرب الإبادة بحق المدنيين وإنقاذ حياة الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى الذين يواجهون خطر الموت اليومي بسبب نفاد الأدوية وتعطل أغلب المستشفيات عن العمل”.

وشددت الغرفة على “ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية من خلال المؤسسات الأممية فقط”، وحذّرت من “تداعيات استمرار سياسة التجويع والتعطيش والقتل الجماعي والتهجير القسري التي تتسبب يوميًا في سقوط مئات الشهداء، بينهم عائلات أُبيدت بالكامل ومُسحت من السجل المدني إلى جانب تفشي الأمراض وسوء التغذية في صفوف المواطنين من كل الأعمار”.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام