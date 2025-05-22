مقدمة نشرة أخبار المنار الرئيسية ليوم الخميس في 22-5-2025

على حافةِ صناديقِ الاقتراعِ الملوّنةِ بعبَقِ الخامسِ والعشرينَ من ايار، المرصعةِ بالدمِ لا بالشمعِ الاحمر، تُفتتحُ رابعةُ محطاتِ الاستحقاقِ البلديّ على اسمِ الجنوب، واولُ الاصواتِ الهاتفةِ من قلبِ الاستحقاقِ رئيسُ مجلسِ النواب نبيه بري الذي دعا الجنوبيين الصامدين الصابرين المقاومين إلى إعادةِ تجسيدِ مشهدِ العودةِ إلى أرضِهم ومنازلِهم أمواجاً وافواجاً هادرةً بالوفاءِ والإنتماء، ليُعيدوا إلى أذهانِ كلِّ المراهنين والمراقبين والمشككين، صورةَ ذلكَ المشهدِ الإنسانيِّ الوطنيِّ الأصيل، واَن يَقترعوا بكثافةٍ – خاصةً في قرى الحافةِ الامامية – لنؤكدَ للمحتلِّ أنَ هذه القرى لن تكونَ إلا لبنانيةً لأهلِها ومساحةً للحياة، واننا سنُعيدُ اعمارَها ولن تكونَ أرضاً محروقةً ولا شريطاً عازلاً مهما غَلَتِ التضحيات..

ومع تقديرِ جزيلِ التضحياتِ لاهلِ العزةِ والوفاءِ كانَ النداءُ المكمِّلُ من كتلةِ الوفاءِ للمقاومةِ الى الجنوبيينَ الثابتين لتتويجِ خاتمةِ الاستحقاقِ البلدي بما يعودُ عليهم وعلى الجنوبِ العزيزِ بالإعمارِ والانماء، ولتبقى القرى واهلُها ثابتةً عصيّةً في وجهِ العدوانِ والحرمان ..

وللدولةِ بقيةُ النداءِ من الكتلةِ التي دعتها الى التحلي بالجرأةِ والوعيِ والتبصرِ الكاملِ بمصلحةِ البلدِ واهلِه بعيداً عن ضغوطاتِ الادارةِ الاميركيةِ التي يجبُ وضعُها امامَ مسؤولياتِها لوقفِ العدوانِ الصهيوني..

عدوانٌ واحتلالٌ يعرقلانِ الانتشارَ الكاملَ للجيشِ اللبناني في الجنوبِ كما قال قائدُه العماد رودولف هيكل في امرِ اليومِ للعسكريينَ بمناسبةِ ذكرى المقاومةِ والتحريرِ التي وصفَها بالانجازِ الوطنيِّ بفضلِ صمودِ اللبنانيينَ وثباتِهم، وتضحياتِ الشهداءِ التي جَعلتْ هذا الإنجازَ ممكنًا. وفي ظلِّ التحدياتِ الكبيرةِ دعا العمادُ هيكل العسكريينَ للبقاءِ سدًّا منيعًا يقي الوطنَ رياحَ الفتنةِ ويضمنُ السلمَ الأهلي، ويشكّلُ بارقةَ أملٍ لكلِّ المؤمنينَ بهذا الوطن ..

في فلسطينَ المحتلةِ لا املَ باستفاقةِ ضميرٍ عالمي ٍ فيرفعُ المجاعةَ عن شعبٍ محاصرٍ تحتَ النار، وفيما الحممُ الاميركيةُ تَصبُ بحقدٍ صهيونيٍ على الفلسطينيين وسْطَ اعتيادٍ عالمي، انهمكَ العالمُ بإدانةِ اطلاقِ مواطنٍ اميركيٍ رصاصتينِ على دبلوماسيينِ صهيونيينِ في واشنطن انتقاماً لغزة، اما انتقامُ اليمنيينَ فعندَ اصرارِه حتى وقفِ العدوانِ وفكِ الحصارِ عن غزةَ مهما غلتِ التضحيات..

وللمضحينَ بأمنِ المنطقةِ واستقرارِها نداءُ تحذيرٍ من وزيرِ الخارجةِ الايراني عباس عرقجي بأنَ الجمهوريةَ الاسلاميةَ الايرانيةَ لن تسكتَ على ايِ حماقةٍ صهيونيةٍ ضدَ اراضيها ..

المصدر: موقع المنار