إنجاز التحضيرات في سرايا النبطية استعدادا للانتخابات البلدية والاختيارية

أنجزت التحضيرات والاستعدادات في سرايا النبطية جنوب لبنان لتسليم صناديق الاقتراع الجمعة لرؤساء الاقلام والكتبة الذين سيوزعون على 190 قلم اقتراع بلديا و204 اقلام اختيارية في 30 بلدة في قضاء النبطية.

وتشرف محافِظَة النبطية بالانابة هويدا الترك على التحضيرات في السرايا التي تشهد حركة لافتة حيث يحضر المرشحون لتأمين تصاريح مندوبيهم او لتسوية أمور لوجستية تتعلق بأسماء.

وقالت الترك في حدي لها الخميس “اكتملت التزكيات في 40 بلدية في محافظة النبطية بينها 10 بلديات في قضاء النبطية، بالاضافة الى 37 بلدة فازت فيها المقاعد الاختيارية بالتزكية”، وتابعت “الاستعدادات أتمت بشكل كامل وفي انتظار إستلام اللوائح في خلال وقت قصير نكون اتممنا توزيع ما هو مطلوب في كل صندوقة اقتراع، وليتم توزيع التعريفات والمستندات اضافة الى الارقام الهاتفية للخط الساخن هنا لغرفة العمليات في محافظة النبطية وفي وزارة الداخلية التي أعلن عنها سابقا وزير الداخلية والخط الساخن المعلن 1766″، واكدت ان “الجميع على جهوزية تامة لمعالجة أي شكوى او مشكلة قد تطرأ”.

ولفتت الترك الى ان “الصناديق جاهزة وننتظر صباح الجمعة تكليف رؤساء الاقلام ونأمل منهم الالتزام بالحضور ليتكلفوا بمهامهم، لان هذا واجب وطني ، ونحن نعول على ذلك كثيرا”، وأشارت الى ان “هناك 10 بلديات فازت بالتزكية، وهناك 190 قلم اقتراع بلدي و204 أقلام اختيارية في قضاء النبطية. هذه الارقام في حال لم تتم تزكيات اضافية في بلديات وحينها نسحب الصناديق المعدة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام