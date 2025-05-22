قوى الامن: توقيف شخصين يقومان باعمال نصب واحتيال عبر تطبيق إلكتروني

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني في بيان لها الخميس عن توقيف شخصين يقومان بأعمال نصب واحتيال عبر تطبيق إلكتروني.

وقال البيان إنه “في إطار العمل المُستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة وتوقيف مرتكبي جميع أنواع الجرائم، لا سيّما تلك المتعلّقة بالاحتيال، توافرت معطيات لدى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتيّة وحماية الملكيّة الفكريّة في وحدة الشّرطة القضائية عن قيام شخصين بتنفيذ أعمال نصب واحتيال، عبر تطبيق إلكتروني”.

واضاف البيان انه “بنتيجة المُتابعة، تبيّن أنهما يُدعيان: ح. م. (مواليد عام 1998، لبناني)، م. ق. (مواليد عام 1982، لبناني)”، وتابع “بنتيجة التحريّات والاستقصاءات التي قام بها عناصر المكتب، تبيّن أنّهما أقدما على تنفيذ عشرات العمليات الاحتيالية على مدار سنتين تقريبًا، مُستَهدفَين حصرًا اللبنانيين المغتربين العاملين في إفريقيا، عبر إيهامهم أنّ (ح. م.) طبيب لبناني يدعى علي حداد أو إيلي حداد أو علي سلكيني، وأنه قد وصل حديثًا إلى إفريقيا، وأن ابنته تعاني من مرض السرطان وهو بحاجة فورًا لكي يُرسَل المال لذويه في لبنان، بعدها، يزوّد ضحيّته برقم محفظة في تطبيق whish money عائدة لـ (م. ق.). وعند تحويل المبلغ، يقدم الأوّل على حظر الضحية، لينتقل عندها إلى شخص آخر”.

واوضح البيان انه “بالتحقيق معهما، اعترف (ح.م.) أنه استحصل على أرقام هواتف الضحايا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي كونه كان يُقيم سابقًا في إفريقيا، ويعرف الكثير من أبناء الجالية هناك”، وتابع “فيما اعترف (م. ق.) أنه يتلقّى الأموال عبر التطبيق المذكور أعلاه من أرقام محافظ لأشخاص يجهلهم، بناءً على طلب (ح. م.)، ويتقاضى مبلغ /50/ دولارًا أميركيًا عن كل حوالة يتلقاها، وهو على علم أنّ تلك الأموال هي نتاج عمليات احتيالية”.

وقال البيان “لذلك، وبناء على إشارة القضاء المختصّ، تعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي صورتيهما، ورقمي الهاتف المذكورين وتطلب ممّن وقع ضحيّة أعمالهما الاحتيالية، وتعرّفوا إليهما، الحضور إلى المكتب المذكور الكائن في ثكنة العقيد الشهيد جوزف ضاهر- بولفار كميل شمعون، أو الاتصال على الرقم: 293293-01، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللّازمة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام