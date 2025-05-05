الأمن الداخلي: مداهمات في منطقة الشمال وتوقيف عدد من المطلوبين – موقع قناة المنار – لبنان
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May 5 2025 - 20:26

الأمن الداخلي: مداهمات في منطقة الشمال وتوقيف عدد من المطلوبين

منذ 21 mins 5 May، 2025
قوى الامن الداخلي
لبنان

أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي في بيان لها الاثنين عن إقامة حواجز وتنفيذ مداهمات في منطقة الشمال أسفرت عن توقيف عدد من المطلوبين بجرائم مختلفة.

وقال البيان “في إطار الخطّة الأمنيّة التي تتّبعها قوى الأمن الدّاخلي للحفاظ على الاستقرار الأمني في مختلف المناطق اللّبنانيّة، وبخاصةٍ في محافظة الشّمال، تمكنت شعبة المعلومات من خلال حواجزَ ومداهمات نفّذتها ضمن هذه المحافظة بتواريخ 29 و30-4- 2025 وَ1-5-2025 من توقيف عشرة اشخاص وهم:

– ع. ق. (مواليد عام 1992، لبناني) بحقه مذكرة توقيف بجرم محاولة قتل
– ع. خ. (مواليد عام 2006، لبناني) مطلوب بجرم محاولة قتل وسلب
– أ. م. (مواليد عام 2004، لبناني) بحقه مذكرة توقيف بجرم إطلاق نار ومحاولة قتل
– أ. ن. (مواليد عام 1999، لبناني) بحقه مذكرة توقيف بجرم إطلاق نار
– م. ح. (مواليد عام 1998، لبناني) مطلوب بجرم إطلاق نار
– ر. ش (مواليد عام 1972، سوري) بحقه مذكرتان عدليتان بجرم محاولة قتل
– ع. أ. (مواليد عام 1979، لبناني) بحقه ثلاث مذكرات عدلية بجرائم الإتجار بالأشخاص
– ن. م. (مواليد عام 1996، لبناني) بحقه مذكرتان عدليتان بجرائم مخدرات وأسلحة
– م. ش. (مواليد 1994، مكتوم القيد) بحقه مذكرتان عدليتان بجرائم مخدرات
– خ. ر. (مواليد عام 1987، لبناني) بحوزته سلاح حربي غير مرخص

واضاف البيان انه “تم ضبط بحوزة عددٍ منهم، أسلحة وذخائر حربيّة وموادّ مخدّرة”، وتابع “أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا والمضبوطات القطعات المعنيّة، بناءً على إشارة القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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