لبنان: تعميم أوصاف جثة رجل عُثر عليها في بيروت

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي اللبناني في بيان لها الخميس العثور على جثة رجل في العقد الرابع من العمر عثر عليها بالقرب من مدخل نفق السّفارة الكويتيّة بمحاذاة مبنى عدنان القصّار في بيروت.

وقال البيان إنه “بتاريخ 14-05-2025، وفي محلّة أوتوستراد الأسد – المسلك الغربي بالقرب من مدخل نفق السّفارة الكويتيّة بمحاذاة مبنى عدنان القصّار، عُثِرَ على جثّة رجل في العقد الرابع من العمر تقريبًا، مجهول الهويّة، أصلع الرّأس، ذو ذقن خفيفة الشّعر، يرتدي سروال جينز أسود اللون، وقميصًا شتويًّا من اللون عينه، وعلى كتفه الأيمن وشم (يا علي) باللغة العربيّة، وعلى الأيسر وشم رسم القلب”.

واضاف البيان “لذلك وبناءً على إشارة القضاء المختص، تطلب المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي من ذويه أو مِمّن يعرف عنه شيئًا، الاتّصال بمفرزة سير الضاحية في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 451062-01 لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة، تمهيدًا لاستلام الجثّة الموجودة حاليًّا في برّاد حسينيّة الخليل – الشيّاح”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام