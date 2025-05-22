محمود عباس زار الرئيسين بري وسلام.. التأكيد على رفض التوطين والتمسك بحق العودة

زار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الخميس رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، بحضور الوفد المرافق والسفير الفلسطيني أشرف دبور وأمين سر حركة “فتح” وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان فتحي ابو العردات والمستشار الإعلامي للرئيس بري علي حمدان.

وجرى خلال اللقاء البحث بالاوضاع العامة في لبنان والمنطقة على ضوء مواصلة اسرائيل عدوانها على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية إضافة للعلاقات اللبنانية الفلسطينية .

من جهة ثانية، زار عباس رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، وتم البحث في الجهود المستمرة لتعزيز الاستقرار والأمن في لبنان وضمان احترام سيادة الدولة اللبنانية على جميع أراضيها بما فيها مخيمات اللاجئين الفلسطينيين.

واكد سلام وعباس أن “الفلسطينيين في لبنان يُعتبرون ضيوفا ويلتزمون بقرارات الدولة اللبنانية مع تأكيد رفض التوطين والتمسك بحق العودة”، وشددا على “تمسك الدولة اللبنانية بفرض سيادتها على جميع أراضيها، بما في ذلك المخيمات الفلسطينية وإنهاء كل المظاهر المسلّحة خارج إطار الدولة اللبنانية وإقفال ملف السلاح الفلسطيني خارج أو داخل المخيمات بشكل كامل، لتحقيق حصر السلاح بيد الدولة”، واتفقا على “تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة لمتابعة تطبيق هذه التفاهمات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام