المفتي قبلان: لبنان يحتاج كل قوة فيه

قال “المفتي الجعفري الممتاز” في لبنان الشيخ أحمد قبلان في خطبة الجمعة التي ألقاها في مسجد الإمام الحسين(ع) في برج البراجنة بالضاحية الجنوبية لبيروت إن “لبنان بلد واحد لا بلدين وشعب واحد لا شعبين وما نريده تضامناً وتعاوناً وشراكة وطنية لحماية الوطن”، واضاف انه “من الأهمية أن ننتبه إلى حقيقة أن المنطقة تعيش فوق برميل بارود ومخاطر قد تدفعها نحو انفجار تاريخي وبالتالي لا يمكن طمر الرأس في الرمل والاستهتار في هذا المجال هو بمثابة انتحار وطني”.

وشدد المفتي قبلان على أن “لبنان لا يملك ترف القوة الكافية للدخول بلعبة تفكيك قوته الداخلية، بل لبنان يحتاج كلَّ قوّة فيه وإنما النقاش بالتنظيم الاستراتيجي للقوة الضامنة للمصلحة الوطنية وهو سهل وممكن وطنيا”، وتابع “سوريا خير مثال على ذلك، لأن مع سقوط سوريا من معادلة التوازنات الاستراتيجية اندفع الإسرائيلي نحو مراكز القوة فيها، يطحنها طحناً من دون هوادة”.

وقال المفتي قبلان “ما نريده حكومة على الأرض وفي الأسواق وفي كل القطاعات وعلى الحدود وليس حكومة بالطيارة أو وراء المكاتب”، وتابع “ما نريده وطنياً جبهة داخلية قوية ومتضامنة ومتماسكة تقوم بمصالح لبنان، بعيداً عن لعبة الأحزاب وتناقضاتها التفصيلية ولبنان لبنان وليس دفتر شروط على طاولة أحد في هذا العالم”.

من جهة ثانية، اعتبر المفتي قبلان انه “لا بد من تسوية مصيرية سياسية قوية وثابتة بين دول العالم الإسلامي والعربي، وأخص بالذكر المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية في إيران ودولة تركيا وجمهورية مصر العربية ودولة العراق للخروج بقوة تتمكن من إعادة تنظيم المنطقة وحمايتها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام