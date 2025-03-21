المفتي قبلان لنواف سلام: احتكار السلاح يمر بتأمين قوة وطنية بحجم قمع “إسرائيل” وكسر هيمنتها

توجه “المفتي الجعفري الممتاز” في لبنان الشيخ أحمد قبلان في بيان له يوم الجمعة الى رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام بالقول “أنت رئيس حكومة بلد حررته المقاومة وما زالت تدافع عن وجوده وسيادته وكيانه بكلّ ما أُوتيت من قوة وتضحيات”، وتابع ان “وجود لبنان وسيادته وثقله مرهون منذ عقود بتضحيات المقاومة وثقل قدراتها وسط شراكة تامة مع الجيش وشعب هذا البلد”.

واكد المفتي قبلان ان “المقاومة مقاومة بحجم نصف قرن من التضحيات السيادية”، واضاف ان “هذا يعني أن المقاومة تساوي نصف عمر لبنان منذ تأسيسه، وشطبها يمر بشطب لبنان وسيادته”، وتابع “لولا تضحيات الحرب الأخيرة وهزيمة الجيش الأسطورة على تخوم الخيام وباقي القرى الأمامية لما بقي بلد وعاصمة وسيادة واستقلال”.

واوضح المفتي قبلان “لسنا هنا للتحدّي والتهويل لكن أي وطن بهذا العالم إنما يبقى ويستمر بقوته وليس بخطاباته وبياناته، وإدارة البلد بهذه العقلية تضعنا بقلب كارثة داخلية”، واشار الى ان “احتكار السلاح يمر بتأمين قوة وطنية بحجم قمع قوة إسرائيل وكسر هيمنتها، لا التفرج على عدوانها واحتلالها”، وأكد ان “المقاومة قوة تحرير عُليا وفعل سيادي تاريخي وواجب وطني وضمانة وجودية للبنان ولن يقوى أحد بهذا العالم على شطبها”، ولفت الى ان “الحل بالإستفادة من المقاومة عبر السياسة الدفاعية وليس بشطب أكبر قوة سيادية ضامنة للبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام