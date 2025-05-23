“حزب الله” استنكر الهتافات ضد سلام في المدينة الرياضية: للتحلي بأعلى درجات المسؤولية الوطنية – موقع قناة المنار – لبنان
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May 23 2025 - 21:34

“حزب الله” استنكر الهتافات ضد سلام في المدينة الرياضية: للتحلي بأعلى درجات المسؤولية الوطنية

منذ 1 ساعة 23 May، 2025
بيان حزب الله
لبنان

صدر عن العلاقات الإعلامية في “حزب الله” البيان الآتي: “إن الشعارات التي أطلقت من على مدرجات المدينة الرياضية وتناولت رئيس الحكومة نواف سلام وتوجيه اتهامات بحقه مسألة مستنكرة ومرفوضة، وتتعارض مع المصالح الوطنية فضلًا عن الأخلاق الرياضية، ولا تخدم مسار تعزيز الوحدة الوطنية والاستقرار الداخلي الذي يحتاج إليه البلد في مسيرة بناء الدولة والإصلاح.

واضاف البيان :”ندعو جميع اللبنانيين إلى التحلي بأعلى درجات المسؤولية الوطنية، وعدم الانجرار خلف شعارات مستفزة ومسيئة، لا تؤدي إلا إلى مزيد من التوتر والانقسام، لا سيما في هذه المرحلة التي تستمر فيها الاعتداءات الإسرائيلية على بلدنا لبنان”.

المصدر: العلاقات الإعلامية

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