النظام البحريني يصعد من القمع في ذكرى فض اعتصام الدراز .. جرحى ومصابين ولا اعتقالات وانتشار امني كبير في المناطق

داهمت قوات امن بحرينية مسيرة سلمية كانت قد خرجت اليوم في منطقة الدراز لإحياء الذكرى الثامنة لفض اعتصام الدراز امام منزل آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم والذي عرف بساحة الفداء.

هذا وكانت قوات الأمن قد انتشرت بشكل كبير في جميع مناطق البحرين تقريباً وحاصرة القرى لمنع أي تظاهرات لإحياء الذكرى.

وقد انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي العديد من الفيديوهات التي وثقت القمع.

وحصلت المنار على معلومات خاصة تفيد بسقوط جرحى ومصابين جراء استخدام قوات الأمن للعنف المفرط.

وقال ممثل حركة الحريات والديمقراطية حق عبد الغني الخنجر ” ارتفاع وتيرة القمع يأتي في ظل هيمنة السلطة على الوضع العام وتكميم الأفواه وفي تظل تصاعد خطوات التطبيع مع كيان العدو الصهيوني وتبادل الخبرات الأمنية مع الموساد بغية قمع صوت الشعب المناهض للتطبيع واستعانة السلطة بالخارج لتثبيت شرعيتها المفقودة”.

واضاف الخنجر ” لا يريدون أي السلطة لا تريد أي ذكر لسماحة القائد آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم لانه يشكل عقبة كؤد في وجه مخططاتها.”

المصدر: بريد الموقع