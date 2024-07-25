بعد دخولهم بإضراب عن الطعام منذ 120 يوما في سجن “جو” المركزي التابع للنظام البحريني، يعاني السجناء من نقص شديد في الخدمات الاساسية.

واشارت مصادر بحرينية متابعة للاضراب الى ان “السجناء يعانون من غياب الخدمات، حيث لا ماء ولا كهرباء في المباني الاساسية داخل السجون بهدف التضييق على المعتقلين”، ولفتت الى ان “الظروف الانسانية غير متوفرة داخل المعتقلات حيث ترتفع درجات الحرارة بشكل كبير وتصل الى اكثر من 46 درجة في بعض الاحيان بدون تكييف او وسائل تبريد ما يزيد من صعوبة العيش داخل السجون”.

واكدت المصادر “وجود إهمال طبي متعمد داخل المعتقلات بما يؤشر الى حصول حالات إيذاء متعمدة قد تصل الى القتل المقصود في بعض الحالات”، ولفتت الى “انفطاع التواصل واللقاءات بين المسؤولين عن ادارة السجن والمعتقلين وذلك منذ اكثر من شهرين”، وسألت “هل المسؤولين في النظام وعلى رأسم ولي العهد يعرفون بهذه الاجراءات القمعية؟ وهل هناك موافقة ضمنية على ذلك؟”.

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المصدر: بريد الموقع