عراقجي الى روما للمشاركة بالجولة الخامسة من المحادثات غير المباشرة مع أميركا

غادر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي صباح الجمعة إلى العاصمة الإيطالية روما للمشاركة في الجولة الخامسة من المحادثات غير المباشرة مع “المبعوث الخاص للرئيس الأميركي” ستيف ويتكوف والتي تجرى بوساطة سلطنة عُمان.

وسبق لعراقجي ان أجرى أربع جولات من المحادثات (ثلاث في مسقط وواحدة في روما) مع ويتكوف، بشكل غير مباشر وعن طريق وساطة وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي.

ويترأس عراقجي في رحلته وفدا يضم خبراء قانونيين وسياسيين ومصرفيين وماليين، ويضم الوفد: نائب وزير الشؤون السياسية مجيد تخت روانجي، نائب وزير الشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي، المتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي وعدد من الدبلوماسيين والخبراء الآخرين.

وقبيل سفره الى روما، قال عراقجي في تصريح مقتضب له على مواقع التواصل الاجتماعي “عشية سفري إلى روما للجولة الخامسة من المفاوضات غير المباشرة مع أمريكا.. معادلة التوصل إلى اتفاق ليست معقدة: سلاح نووي صفر = لدينا اتفاق، تخصيب صفر = لا اتفاق”، وأضاف “لقد حان وقت اتخاذ القرار”.

وكان عراقجي قد قال في مقابلة تلفزيونية مساء الخميس إن “الطرف الأميركي لا يؤمن بحق إيران في التخصيب، إذا كان هذا هو هدفهم، فلا اتفاق في الأفق”.

المصدر: وكالة مهر