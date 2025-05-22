عراقجي: ايران ترحّب بأي تحرك يصب في مصلحة الشعب السوري

أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أنه “لا توجد علاقات بين إيران وسوريا حالياً، ولسنا متعجلين لإقامة العلاقات”، مضيفاً “عندما ترى الحكومة السورية مدى قدرة العلاقات مع إيران على مساعدة الشعب السوري، فنحن مستعدون للرد على طلبها”.

وفي مقابلة تلفزيونية، أعرب عراقجي عن ارتياحه لرفع العقوبات الأميركية عن سوريا، معرباً عمّا أمله في “أن تتحرك سوريا نحو مزيد من السلام والوحدة الترابية وإنهاء الاحتلال الصهيوني ووحدة كل المكونات”.

وأكد أن ايران ترحّب بـ”أي تحرك يصب في مصلحة الشعب السوري”.

وعن علاقات إيران بالدول المجاورة، قال وزير الخارجية الإيراني “نحن جادون أيضاً في إقامة علاقات حسن الجوار مع المنطقة المحيطة بنا، وقد تحركنا في هذا الاتجاه”.

المصدر: مواقع