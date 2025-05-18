عراقجي: نريد اتفاقاً عادلاً يضمن حقوقنا النووية ويرفع جميع العقوبات

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأحد، أن بلاده “تريد التوصل لاتفاق عادل يضمن حقوقها النووية ويؤدي لرفع العقوبات عن البلاد بشكل ملموس”.

وقال عراقجي، في “ملتقى حوار طهران”، إن “مثل هذا الاتفاق من شأنه أن يضمن مصالح الطرفين ويساعد في ترسيخ السلام والأمن والاستقرار بالمنطقة”.

وأكد خلال حديثه على استعداد إيران لبدء فصل جديد في علاقاتها مع أوروبا، إذا رأت إرادة حقيقية ونهجاً مستقلاً من الأطراف الأوروبية، حسب وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”.

وشدد عراقجي على أن “إيران، باعتبارها طرفاً في معاهدة حظر الانتشار النووي، لم تسعَ قط إلى امتلاك الأسلحة النووية، استناداً إلى مبادئها الدينية والأخلاقية”، داعياً إلى اتفاق عادل ومنصف.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني أن “إيران ستكون شريكاً وحليفاً موثوقاً للمنطقة وجميع دولها وشعوبها”، متابعاً أنّ “منطقة غرب آسيا بحاجة إلى إعادة التفكير بشكل جذري في تصورها لذاتها”.

المصدر: مواقع