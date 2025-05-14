طهران: تصريحات ترامب “خادعة” وتهديداته لن تغيّر المسار

انتقد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخيرة، واصفاً إياها بـ”الخادعة”، ومتهماً الولايات المتحدة بأنها السبب الرئيسي في معاناة الشعب الإيراني.

وقال عراقجي في تصريحات تلفزيونية، اليوم، إن “أميركا هي من منعت تقدم الأمة الإيرانية خلال العقود الأربعة الماضية عبر العقوبات والضغوط والتهديدات”، مضيفاً أن “واشنطن تتجاهل الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في المنطقة وتحاول تصوير إيران كتهديد، وهو قلب للحقائق”.

وفي ما يتعلق بالمفاوضات غير المباشرة الجارية بين طهران وواشنطن، أكد عراقجي أن زيارته الأخيرة إلى قطر والسعودية تأتي في سياق مشاورات إقليمية مرتبطة بهذه المحادثات، مشدداً على أن بلاده “حريصة على التفاهم الإقليمي وتعمل على إطلاع دول الجوار على سير المفاوضات بشكل منتظم”.

من جهته، دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إلى التعامل بـ”حذر شديد” مع المفاوضات مع الولايات المتحدة، مذكّراً بـ”تاريخ طويل من عدم الثقة” بين الطرفين.

وأكد بقائي أن استمرار المفاوضات يدل على وجود إرادة لدى الجانبين، رغم ما وصفه بـ”التقلبات الطبيعية” في مسار أي حوار من هذا النوع، مشيراً إلى أن موعد الجولة المقبلة سيُعلن عنه عبر الوسيط العماني.

ورداً على مزاعم بشأن وصول المحادثات إلى طريق مسدود، شدّد بقائي على أن إيران ستواصل التفاوض “بقوة ووفق ثوابت واضحة”، مع الحفاظ على “نظرة منطقية تستند إلى القانون الدولي وإرادة الشعب الإيراني”

المصدر: الاخبار