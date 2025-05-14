مجلس الوزارء اللبناني: التمديد لقوات اليونيفيل وتعيين قباني رئيسا للإنماء والإعمار

أشار وزير الإعلام في الحكومة اللبناني بول مرقص الثلاثاء خلال تلاوته مقررات جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في قصر بعبدا برئاسة الرئيس جوزاف عون الى ان “عون أكد خلال الجلسة أن زيارته إلى الكويت كانت مثمرة وناجحة، كما أشاد بالإجراءات المتخذة في مطار بيروت وشجب الإعتداءات الإسرائيلية على لبنان”.

واعلن مرقص ان “مجلس الوزراء قرر وضع محافظ الشمال رمزي نهرا بتصرف وزير الداخلية وتعيين محمد قباني رئيساً للإنماء والإعمار، كما وافق على تمديد العمل لقوات اليونيفيل، ووافق ايضا على طلب وزارة العمل تحديد الاشتراكات المتوجبة على الصحافيين اللبنانيين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.

ولفت مرقص الى ان “المجلس وافق على طلب وزارة التربية تمكين التلامذة اللبنانيين الذين تابعوا دراستهم خارج لبنان في سوريا أو في أي دولة أخرى والتلامذة السوريين وسواهم من سائر الجنسيات، من التقدم للامتحانات الرسمية لعام 2025 بشروط”، وتابع “كذلك تمت الموافقة على طلب الهيئة العليا للإغاثة الموافقة على تعديل وجهة إستعمال سلفة الخزينة المُعطاة بموجب المرسوم 14056 بغية تخصيص بدلات الإيواء”.

واشار مرقص الى ان “المجلس وافق على طلب وزارة الداخلية والبلديات تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 12/2024 في شقه المتعلق بعدد المأمورين”، وتابع “كما وافق على طلب المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رجوع المدير العام عن استقالته وعلى طلب وزارة الشؤون الإجتماعية الموافقة على وثيقة الإجراءات العملية الموحدة لتحديد ضحايا الإتجار بالبشر بغية مساعدتهم وحمايتهم في لبنان”، واضاف “كما وافق على طلب وزارة الشؤون الإجتماعية المصادقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التنمية الإجتماعية مع المملكة الأردنية الهاشمية”.

وقال مرقص “تمن الموافقة على طلب وزارة العمل تعديل الحد الأقصى للكسب الخاضع لحسومات فرع التقديمات العائلية والتعليمية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتعديل قيمة التقديمات العائلية وطريقة توزيعها بين الزوجة والزوجة والأولاد”، ولفت الى ان “المجلس وافق على طلب وزارة التربية إعطاء مساهمة لصندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية لتغطية المساعدات الصحية والاجتماعية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام