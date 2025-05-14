أرقام متقاربة ونتائج غير رسمية تشعل السباق البلدي في طرابلس

أفاد مراسلنا في طرابلس فادي منصور أن المعلومات الأولية المتداولة عبر ماكينات اللوائح تشير، بشكل غير رسمي، إلى إعلان لائحة “رؤية طرابلس” المدعومة من أشرف ريفي، طه ناجي، فيصل كرامي، ومحمد كبارة،الحصول على 14 عضوًا من أصل 24.

في المقابل، سجلت لائحة “نسيج طرابلس”، المدعومة من النائب إيهاب مطر، النتيجة ذاتها بحسب تقديرات ماكينتها الانتخابية، أي فوز 14 عضوًا من أصل 24.

وبحسب مصادر ميدانية، فإن كل ماكينة انتخابية تعمل على نشر النتائج التي تصبّ في مصلحتها، وسط غياب إعلان رسمي حتى الساعة.

واضاف مراسلنا :”تجري حاليًا عملية فرز الأصوات داخل لجان القيد العليا في سراي طرابلس، وسط معلومات عن وجود أخطاء متكررة في بعض المحاضر، وفق مصدر من داخل السراي”.

وحتى مساء اليوم، تمّ الانتهاء من فرز نتائج نحو 9 أقلام اقتراع من أصل 14، فيما لا تزال 5 أقلام قيد الفرز والتدقيق.

المصدر: قناة المنار