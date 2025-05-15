مقتل مستوطِنَة صهيونية وإصابة آخرين بعملية إطلاق نار قرب سلفيت.. وانسحاب المنفذ

قُتلت مستوطنة صهيونية وأُصيب عدد آخر بجروح خطيرة مساء الأربعاء بعملية إطلاق نار مباشر من مسافة قريبة على شارع 446 بالقرب من مستوطنة “أريئيل” الصهيونية في شمال الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة، في عملية نفذها مقاوم قبل أن ينسحب من المكان.

وأعلنت الإذاعة العامة الإسرائيلية أن “مركبة المستوطنين تعرضت لإطلاق نار من مسافة صفر، ما أسفر عن مقتل مستوطنة وإصابة رجل بجراح خطيرة”.

ولاحقا أفادت القناة 14 الصهيونية “بوقوع إصابة ثالثة في مكان العملية”.

وأكد جيش العدو الاسرائيلي أن “إطلاق النار وقع على شارع 446 قرب أريئيل”، واضاف ان “المنفذ أطلق النار من مسافة قريبة ولاذ بالفرار”.

وذكرت وسائل اعلام العدو انه “في أعقاب العملية، دفعت قوات الجيش الاسرائيلي بتعزيزات عسكرية إلى موقع العملية غرب سلفيت، وبدأت بتمشيط واسع في المنطقة”، وتابعت “ونصبت القوات حواجز عسكرية على مداخل معظم بلدات محافظة سلفيت، ضمن إجراءات أمنية مشددة تهدف لمنع فرار المنفذين”.

حماس تبارك العملية: عمل بطولي يمثل نبض الضفة الحقيقي

من جهتها، باركت حركة حماس العملية، وقالت “هي عمل بطولي يمثل نبض الضفة الحقيقي”، وأوضحت أن “العملية تعكس روح المقاومة المتأصلة في أبناء الشعب الذين لا يرضون بالظلم والعدوان ويواصلون الرد على جرائم ومخططات الاحتلال الخبيثة الرامية للسيطرة على الأرض وتهجير المواطنين لصالح مزيد من التوسع الاحتلالي”.

وأكدت حماس في بيان لها أن “عملية إطلاق النار تأتي في سياق الرد على جرائم الاحتلال المتصاعدة وعدوانه المستمر بحق الشعب في غزة والضفة وبحق الأسرى والمقدسات”، ودعت “جماهير الضفة إلى مزيد من العمليات الموجعة للاحتلال وقطعان مستوطنيه والتوحد خلف خيار المقاومة والصمود في مواجهة الاحتلال وغطرسته”.

أبو عبيدة يبارك العملية: للانتفاض بوجه الاحتلال

كما بارك “الناطق العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام” أبو عبيدة العملية، وقال “نبارك عملية إطلاق النار البطولية التي وقعت قرب بلدة بروقين غرب سلفيت التي نفذها أشاوس شعبنا في الضفة الغربية”، ودعا “جماهير الشعب للانتفاض في وجه الاحتلال دفاعاً عن المسجد الأقصى ومجابهةً للعدوان على الضفة ومخيماتها ونصرة لأهلهم في غزة الصامدة”.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام