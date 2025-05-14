ماديان: لفك الحصار المالي عن لبنان قبل سوريا بدل إعطائنا “النصائح” بإلغاء سلاح المقاومة

طالب أمين سر “لقاء مستقلون من أجل لبنان” رافي ماديان في بيان له الاربعاء “الرئيس الاميركي دونالد ترامب بإزالة الإحتلال الإسرائيلي والتركي والأميركي من سوريا قبل ان يرفع العقوبات الإقتصادية عنها، وبالضغط على الحكومة الإسرائيلية كي تنسحب من جنوب لبنان تطبيقا لإتفاق وقف اطلاق النار 1701”.

وأشار ماديان الى أن “الادارة الأميركية ما زالت تفرض حصارا اقتصاديا على لبنان وتضغط على حكومته وعلى العهد الجديد من أجل انهاء وجود المقاومة التي تمثل عنصر قوة ومنعة للوطن”، وتابع “كما تعمد واشنطن الى تمهيد الظروف المحلية والإقليمية لإنجاح المخطط الإسرائيلي لفرض التطبيع على لبنان وسوريا والعراق ودول الخليج ضمن إطار السلام الابراهامي المزعوم”.

واعتبر ماديان ان “هجوم ترامب على حزب الله والدور الايراني فيه هو لذر الرماد في العيون ولتغطية العدوان الاسرائيلي الوحشي في غزة والضفة وجنوب لبنان وجنوب سوريا واليمن”، لافتا الى أن “المقاومة في فلسطين وجنوب لبنان هي نتيجة للإحتلال الصهيوني الإستيطاني وليس صنيعة التدخل الإيراني او الروسي أو الصيني أو التركي”.

وذكّر ماديان أن “المقاومين اللبنانيين والفلسطينيين والعراقيين واليمنيين اضطروا ان يمدوا يدهم لإيران وللشعب الإيراني لأن بعض اشقائهم العرب تخلّوا عنهم وخذلوهم وسالموا عدوهم وتنكروا للقضية العربية المركزية – قضية فلسطين والأقصى”.

وفيما دعا ماديان الى تفعيل “معاهدة الدفاع العربي المشترك لعام 1950 التي تُلزم السعودية بتقديم كافة أشكال الدعم العسكري والإقتصادي والمالي للبنان ولدول الطوق”، طالب “الأشقاء العرب وأصدقاء لبنان السعي الى فك الحصار المالي عن بلاد الأرز قبل إزالة الحصار عن سوريا وذلك عوضا عن إعطائنا النصائح بإلغاء سلاح المقاومة وإزالة صور الشهداء من على طريق المطار والدخول في احتراب أهلي مدمّر كرمى لعيون العم ترامب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام