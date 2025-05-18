إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات البلدية والاختيارية بمرحلتها الثالثة في بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل

أغلقت مساء اليوم صناديق الاقتراع في الانتخابات البلدية والاختيارية التي جرت في مرحلتها الثالثة بمحافظات بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل، بعد السماح للمقترعين المتواجدين داخل مراكز الاقتراع بالإدلاء بأصواتهم قبل بدء عملية فرز الأصوات.

وشهدت هذه المرحلة إقبالاً متفاوتاً بين المحافظات، حيث سجلت بيروت نسبة مشاركة بلغت 20.00%، فيما وصلت نسبة الاقتراع في محافظة بعلبك الهرمل إلى 44.60%، ونسبة المشاركة في محافظة البقاع 42.94%.

وجاءت المنافسات في بعلبك الهرمل حامية وسط تنافس بلدي وعائلي قوي، حيث تبرز اللوائح السياسية والعائلية المتعددة التي تسعى للفوز بمقاعد المجالس البلدية والاختيارية. وأكدت مصادر محلية وجود متابعة أمنية مشددة لضمان سير الانتخابات بسلام، وسط حرص الأهالي على المشاركة لتعزيز تمثيلهم في الإدارات المحلية.

وفي زحلة والبقاع الغربي، شهدت الانتخابات حضوراً لافتاً رغم التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها المنطقة. وتنافس عدد من القوائم المستقلة إلى جانب اللوائح التقليدية، مما يعكس سعي الناخبين لتغيير الأوضاع المحلية عبر تمثيل متجدد يعكس حاجاتهم وتطلعاتهم.

وفي بيروت، رغم انخفاض نسبة الاقتراع، استمرت المنافسة بين اللوائح التي تمثل أطيافاً سياسية مختلفة، في ظل أجواء انتخابية تميزت بإجراءات أمنية مشددة وتنظيم دقيق، لضمان نزاهة العملية وسط مخاوف من التأثيرات الأمنية والسياسية على نسبة المشاركة.

تأتي هذه الانتخابات في وقت حرج تمر به البلاد على الصعد الاقتصادية والسياسية، حيث يرى مراقبون أن نتائج هذه المرحلة ستكون مؤشراً مهماً على توجهات الشارع اللبناني وتوازنات القوى المحلية، خاصة مع تزايد الأزمات التي تواجه المجالس البلدية في تنفيذ مهامها وتلبية احتياجات المواطنين.

ومن المقرر أن تعلن النتائج الرسمية خلال الساعات المقبلة، حيث يترقب الجميع مدى تغير المشهد البلدي والاختياري في هذه المحافظات، وتأثير ذلك على مستقبل الإدارة المحلية في لبنان، مع تكهنات بأن المرحلة المقبلة قد تشهد تحولات نوعية في شكل التمثيل الشعبي.

المصدر: موقع المنار