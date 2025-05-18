إقبال خجول في الانتخابات البلدية في بيروت وسط توقعات بزيادة في الساعات المقبلة

تشهد الانتخابات البلدية في محافظة بيروت حركة انتخابية خجولة حتى هذه اللحظة، مع إقبال ضعيف نسبياً على مراكز الاقتراع، في مشهد وصفه مراقبون بالمختلف عما اعتاد عليه الناخبون في المدينة خلال السنوات الماضية.

وبحسب مراسلنا المتواجد في فوج إطفاء بيروت بمنطقة الكرنتينا في دائرة المدور، فإن نسبة الإقبال على صناديق الاقتراع لم تتجاوز حتى الآن حوالي 11%، خاصة في مراكز الاقتراع الخاصة بالناخبين الأرمن الأرثوذكس، حيث يبلغ عددهم في تلك الدائرة نحو 505 ناخباً. وبالرغم من العدد الكبير للناخبين المسجلين، فإن الحضور لا يزال متواضعاً، فيما يُرجح أن ترتفع نسبة الاقتراع بعد ساعات الظهيرة.

ويعزو بعض المراقبين أسباب هذا الإقبال الضعيف إلى عوامل عدة، منها اعتقاد جزء من الناخبين بأن الانتخابات البلدية في بيروت باتت روتيناً لا يحمل تغييرات جذرية، كما يُرجح آخرون أن ثمة مواقف سياسية أو طائفية تؤثر على المشاركة، فضلاً عن القوانين الانتخابية التي حاول بعض النواب تعديلها دون جدوى، ما قد يكون أثار ردود فعل لدى الناخبين.

وتتنافس في هذه الانتخابات ستة لوائح، من بينها لائحتان مكتملتان، بينما الأربع الأخريات غير مكتملة. ويظهر التنافس حاداً بين هذه اللوائح، لكن المزاج العام للناخبين يبدو مختلفاً هذه المرة.

وفي جولة على بعض مراكز الاقتراع، أوضح رئيس أحد الأقلام أن الحركة حتى الآن “هادئة جداً” مع حضور عدد قليل من الناخبين، حيث لا تتجاوز نسبة المشاركة 11%، مع استمرار تدفق الناخبين بوتيرة متباينة على مدى اليوم.

وقال أحد المسؤولين في مركز اقتراع الناخبين الأرمن الأرثوذكس إن الناخبين يتوافدون بشكل متقطع، مع فترات انتظار طويلة بين وصول ناخب وآخر، معبراً عن استغرابه من ضعف الإقبال مقارنة ببعض مناطق أخرى تشهد منافسات أكثر حدة.

يشار إلى أن القوى السياسية والأحزاب تحث المواطنين في بيروت على النزول إلى صناديق الاقتراع لاختيار مجلس بلدي مؤلف من 24 عضواً، حيث ينتظر أن تشهد الساعات المقبلة زيادة في نسب المشاركة، لا سيما مع اقتراب موعد إغلاق مراكز الاقتراع.

المصدر: موقع المنار