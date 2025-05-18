النائب شري يشيد بالتزام جمهور الثنائي الوطني ويؤكد أن تأمين المناصفة في بيروت مسؤولية وطنية

أثنى عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب أمين شري على التزام جمهور الثنائي الوطني بالحضور الكثيف إلى صناديق الاقتراع والمشاركة الفاعلة، بهدف تأمين وضمان المناصفة في محافظة بيروت.

وأشار، خلال مؤتمر صحفي، إلى أنّ “عدد المقترعين من الطائفة الشيعية في بيروت بلغ حتى الآن نحو 18 ألف ناخب”، وذلك بالتزامن مع استمرار عملية الانتخابات البلدية والاختيارية.

وأوضح شري أن “ماكينة حزب الله نجحت، خلال وقت قصير جدًا، في تجهيز نحو 2500 متطوع”، مضيفًا: “نتوجّه بالشكر إلى أهلنا الأوفياء الذين حضروا إلى مراكز الاقتراع، مؤكدين التزامهم بالعهد. كما نشكر الدولة والجيش اللبناني على تأمين سير العملية الانتخابية في العاصمة”.

وشدّد على أنّ “المشاركة في لائحة متعددة الأطراف جاءت بهدف تأمين المناصفة في بيروت، وهي ليست ائتلافًا سياسيًا بل لائحة إنمائية”. وأضاف: “بعد فرز الصناديق، سيتضح من هو الطرف الذي ساهم فعليًا في تحقيق المناصفة، ونحن نثق بأن النتائج ستؤكد أننا كنا من أبرز الضامنين لها”.

وأكد شري بالقول: “إذا كان البعض قد تجرّع السم في المشاركة بهذه اللائحة، فنحن تجرّعنا العسل، لأن بيروت بالنسبة لنا هي نقطة ارتكاز تعبّر عن الوطن كله. والمشاركة تبقى الأساس، ونحن دفعنا دمًا لتحرير مناطق في لبنان”.

المصدر: موقع المنار