“عائلات الأسرى” الصهاينة تحذر من توسيع “العملية العسكرية” في غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 18 2025 - 22:52

“عائلات الأسرى” الصهاينة تحذر من توسيع “العملية العسكرية” في غزة

منذ 35 mins 18 May، 2025
عائلات الاسرى الصهاينة
عربي وإقليمي - كيان العدو

حذرت “هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين” في بيان لها الأحد “من توسيع العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة”، مؤكدةً أنها “ستُفضي إلى قتل أبنائهم وفقدان جثامين القتلى الآخرين”.

وقالت الهيئة إن “توسيع العمليات الإسرائيلية في غزة ستخلق ردود فعل اندفاعية من الآسرين تجاه أبنائنا”، ونبَّهت من “فقدان جثامين الأسرى القتلى واحتمال تحولهم لمفقودين بسبب القصف وانهيار الأنفاق وتغيرات تضاريس الأرض وانقطاع الاتصال مع قيادة المقاومة التي تؤمن احتجازهم”.

وكان جيش العدو الإسرائيلي قد أعلن السبت عن “توسيع العمليات العسكرية البرية في قطاع غزة”.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام

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