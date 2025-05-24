قوات العدو الاسرائيلي نفذت حملة دهم واعتقال بالضفة المحتلة

اقتحمت قوات العدو الإسرائيلي السبت مناطق مختلفة في الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة، وقامت بحملة دهم واعتقال.

وبالسياق، أفادت مصادر فلسطينية أن “قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت حي رفيديا غرب مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة”، ولفتت الى أن “قوات جيش الاحتلال اقتحمت منطقة بلاطة البلد شرق نابلس واعتقلت الشقيقين عز الدين وأمير دويكات، عقب اقتحام منزلهما وتفتيشه”.

وذكرت المصادر أن “قوات الاحتلال اقتحمت الحي الشرقي في مدينة جنين فجراً وقامت بمداهمة عدد من المنازل وفتشتها وقامت باعتقال مواطن فلسطيني، ربيع نصار، بعد تفتيش منزله”، وتابعت انه “في طولكرم اقتحمت قوات الاحتلال ليلة أمس بلدة كفر اللبد، شرق طولكرم، وجابت آليات الاحتلال شوارع البلدة وأقامت عدة حواجز فيها وأوقفت المركبات وفتشتها بعد إجبار ركابها على الترجل منها وإخضاعهم للاستجواب والتنكيل”.

وأفادت المصادر أن “جنود الاحتلال أطلقوا قنابل صوتية ودهموا عدداً من المنازل واعتلوا أسطحها كما اعتقلوا شابين”.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام