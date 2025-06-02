عناوين واسرار الصحف اللبنانية ليوم الإثنين 2-6-2025

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الأخبار

رئيس الجمهورية وقائد الجيش والسفارة ينتظرون موفدًا جديدًا

السياديون في عزاء: أورتاغوس إلى البيت

خصوم في السياسية وحلفاء في الضريبة ورفع الأسعار

سقوط سريع لسلطة الإنقاذ والإصلاح

غزة مصيدة إسرائيلية للجوعى

البناء

هجوم أوكراني بدعم استخباري غربي بالطائرات المسيّرة يهدّد مصير المفاوضات

فشل مشروع ويتكوف لانحيازه الكامل لنتنياهو… ومصر وقطر والمقاومة للتفاوض

ترحيل أورتاغوس لفشلها بإقامة علاقات ثقة مع المسؤولين وأيتامها يوزّعون خطتها

الديار

أسبوع حاسم لملف السلاح الفلسطيني داخل المخيّمات

أورتاغوس في زيارة أخيرة الى لبنان قبل مُغادرة منصبها

تفاهم لبناني ــ عراقي على تشكيل لجان تجاريّة ــ سياسيّة ــ أمنيّة

اللواء

«اليونيفيل» والدورة الاستثنائية بين بري وسلام اليوم

عون يعود من بغداد بالتأكيد على استمرار التعاون.. وتصفية حساب أميركية مع أورتاغوس والفريق الإسرائيلي

الجمهورية

لبنان في دائرة الاستقطاب الأميركي والإيراني

شلالا نقيبًا لأطباء لبنان

النهار

مشهدٌ مربكٌ للدولة أمام تصاعد التباينات… بيروت تترقّب ما بعد تغيير الموفدة الأميركية

الأسرار

البناء

تؤكد مصادر دبلوماسية غربية أن قرار تنحية المبعوثة الأميركيّة إلى لبنان مورغان أورتاغوس قد اتخذ وأن تمهيد الطريق أمام تولي السفير الجديد ميشيل عيسى استدعى تنحيتها بعد أن استفزت وتمادت وتطاولت على أغلب المراجع اللبنانيّة وتعاملت باستعلاء وعدائيّة بخلفيتها المساندة لـ”إسرائيل” بما يعاكس مهمتها في تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار كوسيط وراعٍ للاتفاق. وتقول المصادر إن شكاوى غير معلنة تلقتها الخارجية الأميركية من أغلب المراجع اللبنانية حول سلوك أورتاغوس إضافة لما سجلته سفارة أميركا في بيروت من ملاحظات على أداء أورتاغوس وتعاملها بفظاظة تنمّ عن جهل بالأصول الإدارية والدبلوماسية في تعاملها مع السفارة.

تقول مصادر إسرائيلية وأميركية لوسائل إعلام عبرية إن بنيامين نتنياهو لا يملك أي أفق لحربه المستمرّة في غزة وعلى اليمن وهو يراهن على استخدام الجريمة الموصوفة التي يمثلها القتل العمد للمدنيين والتجويع المبرمج لفرض تنازلات على حركة حماس، لكن مشكلته أن التنازلات التي يطلبها من نوع يستحيل على حماس تقديمها من جهة وأنها تنازلات مرفوضة من الشعب المعرّض للإبادة لأنها تفتح الطريق لـ نكبة ثانية تشبه نكبة 1948 يعتقد الفلسطينيون أنها بانتظارهم إذا سلّمت المقاومة السلاح ويعتقدون أن تسليم نصف الأسرى ليس ثمناً مقبولاً للحصول على هدنة سينتهي مفعولها مع تسلّم “إسرائيل” الأسرى في الأيام السبعة من هدنة الـ60 يومًا.

النهار

مسؤول عربي حضر إلى بيروت اشترط على ديبلوماسيين التقاهم إجراء فحص PCR قبل الاجتماع بهم وسبّب هذا الطلب الاستياء.

سمع وزير سابق في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي إطراءً من مرجع، إذ قال له “رزق الله على أيامكم”.

اعترض “قواتيون” على قرار رفع سعر المحروقات السائلة الذي وقعته الوزيرة تمارا الزين بالوكالة عن وزير الطاقة جو صدي، الذي كان خارج البلاد. علماً أنّ التوقيع تم بموافقته بعد اتصال تلقاه من الرئيس نواف سلام وموافقة وزراء “القوات” الثلاثة الآخرين. وكان الوزير ياسين جابر قد طلب تأييد كل أعضاء الحكومة للقرار بعد اعتراض الوزير ركان ناصر الدين. وردّد وزراء أنّ المزايدة والشعبوية في مثل هذه المواضيع لا تنفع.

لوحظ أنّ التواصل بدأ بين عدد من رؤساء البلديات الذين لهم علاقات مع دول خليجية وأوروبية، من أجل توأمة بلداتهم مع هذه الدول، ولما يعود ذلك من مردود معنوي وإنمائي وتبادل خبرات وأكثر من إيجابية في هذا الصدد.

الجمهورية

تجري مناقشة آلية استحقاق في غاية الأهمية بين مسؤولين لبنانيِّين ومعنيِّين بالاستحقاق الذي يُعتبَر في حال نجاحه إنجازاً غير مسبوق.

تبيّن أنّ كبار المسؤولين الرسميِّين كانوا على علم بخبر نُشِر في اليومَين الماضيَين عن تغيير موفد بارز، منذ أكثر من شهر.

ترك كلام مسؤول مالي كبير عن قضية أموال المودعين ارتياحاً واسعاً، غير أنّ العبرة تبقى في التنفيذ نظراً إلى وجود مافيات معاكسة لتوجّهاته الصحيحة.

اللواء

فوجئت أوساط ديبلوماسية بردّة الفعل الصاخبة ضد مقابلة رئيس الحكومة مع محطة “CNN” الأميركية، لأن مضمون المواقف المعلنة يستند على مبادرة السلام العربية، ومستمد من عناوين خطاب القسم والبيان الوزاري!

لوحظ أن بعض النواب في إجتماعات لجنة المال النيابية يطرحون مداخلات مطوّلة، تؤدي إلى عدم الدخول في مناقشة بنود مشروع القانون المتعلق بإصلاح القطاع المصرفي، الأمر الذي أثار شكوك العديد من زملائهم!

تساءل وزير مالية سابق عن مبرِّرات تمويل الزيادة للعسكريِّين بضريبة إضافية على المحروقات بدل ضبط موارد الدولة في الجمارك والأملاك البحرية مثلاً، وتفعيل الجبايات في المرافق الحيوية!



المصدر: صحف