عناوين وأسرار الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 20-5-2025

أبرز عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح يوم الثلاثاء 20-5-2025.

عناوين الصحف:

الأخبار:

مفاوضات «اللاأفق» في الدوحة: “إسرائيل” تريد تأبيد الحرب

تخبُّط أميركي حيال إيران: المفاوضات ليست صفرية

«بروفا» للانتخابات النيابية: 80/80 بلدية للثّنائي في بعلبك – الهرمل

بيروت: الأحزاب خسرت المزاج السنّي!

البناء:

بداية فاشلة لجيش الاحتلال للعملية البرية في غزة ومحادثة ناجحة لترامب وبوتين

عون يحصل على دعم السيسي لأولوية التزام الاحتلال

اليمن يُدخل حيفا هدفا

موجة المجتمع المدني تنحسر وتتفكك وتبشّر بأن التغيير ينتظر نيابياً نواب التغيير

اللواء:

إرتياح وطني لنجاح المناصفة في بيروت.. والجنوب بين محدلة التزكية ومعارك صيدا وجزين

عون يعود بتفعيل اللجنة الوزارية مع مصر والضغط على إسرائيل.. وشبهة أبراهام في حقيبة أورتاغوس

الديار

خرق الجمل «يهز» مُناصفة بيروت

رسائل سياسيّة من البقاع

«الثنائي» «والقوات» أكبر الرابحين… والمجتمع المدني أول الخاسرين

القاهرة القلقة من التطوّرات الإقليميّة تدعم «حكمة» الرئيس عون

أسرار الصحف:

البناء

توقفت مصادر سياسية وأمنية أمام نتائج انتخابات بلديتين بصورة رئيسية لقراءة نتائج الحرب الإسرائيلية وهي بلدية بيروت وبلدية بعلبك. وقالت المصادر السياسية إن حجم الوزن الشعبي للمقاومة تعاظم قياساً بالانتخابات البلدية الأخيرة بينما قالت المصادر الأمنية إن الماكينات الانتخابية أظهرت دقة في الحسابات والقدرة على الإدارة والتحشيد وإنجاز التحالفات السياسيّة والعائلية بطريقة ضمنت تثبيت معادلة قوامها أن انتخابات بيروت اعتمدت على المقاومة لضمان المناصفة بما في ذلك ضمان تمثيل خصوم المقاومة وأن المقاومة أثبتت عبر بلدية بعلبك أنها لا تزال جسر التفاهم المذهبيّ رغم كل محاولات التحريض والتفرقة.

شكّلت التعليقات الصادرة عن جنرالات الحروب الإسرائيلية السابقين على اليوم الأول من الحملة البرية على غزة مركز اهتمام المتابعات داخل كيان الاحتلال وخارجه حيث تكرّر مصطلح الغرق في مستنقع غزة في توصيف الخطة التي تنفذها حكومة بنيامين نتنياهو والخشية من نتائجها على جيش الاحتلال ومستقبل الكيان وأبدت التعليقات الخشية من نهاية مأساوية للأسرى.

النهار

لوحظ أن عدة بلديات جديدة، بدأت تأخذ قرارات بوقف ترخيص إقامة شاليهات على مجريات الأنهار والأحراج، والتي كانت تأخذ طابع المحسوبية والاستفادة غير المشروعة، وحيث تكاثرت في المراحل السابقة.

أشاد المعنيون بالاستحقاق البلدي بحسن التنظيم الذي شهدته سرايا زحلة إذ لم يتأخر توزيع صناديق أو بطاقات خاصة بالمندوبين بخلاف ما حصل في محافظات أخرى.

يقول قيادي في “التيار الوطني الحر” رداً على سؤال عن ترشح رئيس التيار جبران باسيل للانتخابات النيابية المقبلة من عدمه، أن الأخير قد يصدر قراراً بعدم جواز الترشح لأكثر من مرتين متتاليتين وبعدم الجمع بين الوزارة والنيابة لضخ دم جديد.

تستمر الحملة على رئاسة الجمهورية من غرف سوداء عبر نشر صور وتعليقات لا تعبر عن الواقع والحقيقة.

يشكو مسافرون في مطار بيروت من التشدد حيالهم إذا كانوا قادمين من دول محدّدة إذ تتأخر حقائبهم في التفتيش من دون مبرر منطقي إلا إذا كانت الحقائب تفتش يدوياً.

الجمهورية

أعرب ديبلوماسي عربي بارز عن دهشته للتحالفات الانتخابية المتنوّعة، ووصفها بأنّها “عجيبة غريبة وتحتاج إلى منجّم مغربي”.

وصل أجر المندوب في الانتخابات البلدية في مدينة كبرى، لدى أحد الطامحين لمنصب حكومي إلى 500 دولار أميركي.

أبدى نائب بيروتي استياءه لعدم إعطائه حصة في لائحة البلدية، معتبراً أنّ رسوب حلفائه أمر طبيعي وأعاد الكل إلى “حجمه”.

اللواء

انتظر فريق انتخابي وازن إلى بعيد منتصف النهار الانتخابي البيروتي للإقبال الكثيف على الصناديق المخصَّصة له..

لم توفر لجنة مراقبة وقف النار ضمانات بعدم تعرُّض الناخبين في القرى الملاصقة لقرى الحافة لاستهدافات، سواءٌ في المراكز القريبة أو البعيدة..

أثارت مذكرة إدارية بتطويل الدوام إلى ما يشبه الخضّة بوزارة سيادية، نظراً لما يترتب على ذلك من صعوبات ومعاناة.

المصدر: الصحف اللبنانية