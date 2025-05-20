نيودلهي وإسلام آباد تتفقان على سحب التعزيزات من المناطق الحدودية

كشف مسؤول أمني باكستاني رفيع عن اتفاق بين إسلام آباد ونيودلهي يقضي بسحب التعزيزات العسكرية التي تم نشرها على جانبي الحدود، وذلك “بحلول أواخر أيار”، في أعقاب أعنف مواجهة بين البلدين خلال العقود الأخيرة.

وأوضح المسؤول، الذي تحدث إلى وكالة “فرانس برس” مشترطاً عدم كشف هويته، أن الانسحاب سيجري “تدريجياً”، على أن تعود القوات إلى “مواقع ما قبل النزاع بحلول أواخر أيار”.

وأشار المصدر إلى أن “كلّ هذه الترتيبات كان من المفترض أن تنجز في عشرة أيّام، لكن سُجّل تأخّر”، من دون تحديد أسباب ذلك.

وأواخر الشهر الماضي، اندلعت مواجهات عنيفة بين الهند وباكستان، أودت بحياة 60 شخصاً على الأقل من الجانبين، إثر هجوم استهدف سياحاً في الشطر الهندي من كشمير في 22 نيسان، حيث اتهمت الهند القوات الباكستانية بدعم المجموعة المسؤولة عنه.

وفي العاشر من أيار، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الهند وباكستان بوساطة أميركية.

المصدر: مواقع