قراءة في الاقتراع الشيعي القوي في بيروت..

أي قراءة للناخب الشيعي الذي نزل بقوة الى صناديق الاقتراع في بيروت.

ضجيج المحادل الانتخابية في العاصمة بيروت قابلها ضجيج الكلام عن شريحة وازنة حافظت على مصداقيتها في التعامل مع الملف البلدي وإقباله على صناديق الاقتراع على قاعدة الالتزام بالوعود، وهكذا كان الاقتراع لصالح لائحة بيروت بتجمعنا كاملة بمكوناتها السياسية والتي فيها الثنائي الوطني حزب الله وحركة امل، أي دلالات لهذا التوجه ترشيحا واقتراعا.

على القلم والورقة صوّت ما يقارب ثمانية عشرة الفا وسبعمئة ناخب شيعي في الدوائر التي هو فيها وفي ذلك مسؤولية جيّرها الناخب الشيعي لمصلحة المناصفة التي شكلت هاجسا حتى اللحظة لجانب القوى المسيحية التي لم تتنكر للجميل الذي رفعه الثنائي الوطني دفاعا عن المناصفة في عاصمة هي تضم أطياف المجتمع اللبناني.

أيا كانت النتائج، فبيروت قال كلمتها في البلدية والاختيارية ليكون غدا يوم آخر في النهوض والبناء وصناعة مستقبل المدينة.

المصدر: قناة المنار