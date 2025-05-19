العدو الإسرائيلي أجبر 3 عائلات مقدسية على هدم منازلهم

أجبرت قوات العدو الإسرائيلي 3 عائلات مقدسية على هدم منازلها في صور باهر جنوب القدس المحتلة وفي وادي الجوز وسط المدينة.

وقال أحد أصحاب المنازل التي هُدمت أسامة دبش في حديث له الاثنين إنهم يهدمون منزلهم بأيديهم بسبب إجبار سلطات العدو هدم المنزل خلال أسبوعين.

وأضاف دبش أنه “يعيش في هذا المنزل منذ أكثر من 45 عاما، وأنه اضطر إلى هدم جزء منه بحجة عدم ترخيص الجزء المبني، ما شكل عبئا نفسيا كبيرا عليه”، وأضاف أن “عائلته تتكون من 32 شخصا”.

في سياق متصل، أجبرت سلطات العدو في القدس المحتلة المقدسي فراس أبو فرحة، وهو من سكان وادي الجوز على هدم منزله بنفسه، وهو يعيش فيه مع خمسة من أفراد أسرته، وبعد الهدم أصبحت تلك العائلة بلا مأوى.

يُذكر أن العدو يسعى إلى تهجير العائلات المقدسية وإخلاء المدينة المقدسة من سكانها الأصليين.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام