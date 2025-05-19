حماس: تصريحات سموتريتش اعتراف جديد وصريح بجريمة الإبادة الجماعية في غزة

وصفت حركة حماس “تصريحات الوزير في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش التي أكد فيها سعي حكومته إلى تدمير ما تبقى من قطاع غزة ودفع سكانه إلى الهجرة القسرية، بأنها اعتراف صريح وجديد بارتكاب جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان، وبدافع مسبق لا يحتمل التأويل”.

وأكدت حماس في بيان لها الاثنين أن “هذا التصريح العلني يشكل دليلًا دامغًا على النية المبيّتة لاقتلاع سكان القطاع بالقوة، في سياق سياسة ممنهجة من القتل والتدمير والتهجير”، ودعت أن “تكون هذه التصريحات موضع مساءلة قانونية فورية”، وطالبت “مؤسسات العدالة الدولية وعلى رأسها محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية باتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة لتوثيق هذا الاعتراف”.

ودعت حماس “بفتح تحقيق فوري ومحاسبة المسؤولين عن هذه السياسات الإجرامية وعلى رأسهم قادة حكومة الاحتلال، لضمان عدم إفلاتهم من العقاب”.

وكان وزير المالية في حكومة العدو الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أكد ان “العملية العسكرية التي شنّها الاحتلال تستهدف تطهير غزة وتعتبر كل بيتٍ فيها نفقا”، كاشفا عن “نيّة إجرامية للاحتلال بتسوية غزة بالأرض”.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام